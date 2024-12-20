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Масштабна повітряна тривога через атаку «Кинджалів» тривала більше години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога через атаку «Кинджалів» тривала більше години
Близько 7:40 по областях пролунали сирени відбою
фото: glavcom

Окупанти атакували столицю «Кинджалами»

Близько 6:35 по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Моніторингові групи повідомляли про зліт Міг-31К.

Оновлено. Станом на 7:40 по областях лунають сирени відбою.

Під час ракетної атаки постраждала столиця. Там зафіксовано багато пошкоджень.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: безпілотник уламки ракет

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