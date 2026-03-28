Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Американський десант прибув на Близький Схід

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
3500 морпіхів США прибули на Близький Схід на десантному кораблі
фото: U.S. Central Command

Військовий підрозділ американської армії складається з близько 3500 моряків та морських піхотинців, а також винищувачів

Американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули до зони відповідальності Центрального командування (Centcom) США на Близькому Сході. Як інформує «Главком», про це Centcom повідомив у суботу, 28 березня, на платформі Х, опублікувавши фото американського десанту.

У повідомленні наголосили, що десантний корабель класу America служить флагманом Трипольської десантної групи готовності 31-го експедиційного підрозділу морської піхоти.

Американський десант прибув на Близький Схід фото 1

У Центральному командуванні США додали, що військовий підрозділ складається з близько 3500 моряків та морських піхотинців, а також транспортних та ударних винищувачів, десантних та тактичних засобів.

Американський десант прибув на Близький Схід фото 2

На опублікованих фото зображено як сам військовий корабель із літаками на борту, так і десантників зі зброєю.

Американський десант прибув на Близький Схід фото 3

Як повідомлялось, Іран має надати відповідь на мирну пропозицію США щодо припинення війни на Близькому Сході. Очікувалось, що Іран озвучить свою позицію американським представникам вже 27 березня.

Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі. 

Згодом спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни.

Читайте також:

Теги: корабель десант США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua