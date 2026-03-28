Американський десант прибув на Близький Схід

Військовий підрозділ американської армії складається з близько 3500 моряків та морських піхотинців, а також винищувачів

Американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули до зони відповідальності Центрального командування (Centcom) США на Близькому Сході. Як інформує «Главком», про це Centcom повідомив у суботу, 28 березня, на платформі Х, опублікувавши фото американського десанту.

У повідомленні наголосили, що десантний корабель класу America служить флагманом Трипольської десантної групи готовності 31-го експедиційного підрозділу морської піхоти.

У Центральному командуванні США додали, що військовий підрозділ складається з близько 3500 моряків та морських піхотинців, а також транспортних та ударних винищувачів, десантних та тактичних засобів.

На опублікованих фото зображено як сам військовий корабель із літаками на борту, так і десантників зі зброєю.

Як повідомлялось, Іран має надати відповідь на мирну пропозицію США щодо припинення війни на Близькому Сході. Очікувалось, що Іран озвучить свою позицію американським представникам вже 27 березня.

Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі.

Згодом спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни.