Парламентські вибори в Молдові: Санду закликала «врятувати країну своїм голосом»

Санду: Я проголосувала за парламент, який допоможе нам зберегти мир

Президентка Молдови Мая Санду проголосувала та закликала громадян йти на виборчі ділянки

Президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

«Я проголосувала за парламент, який допоможе нам зберегти мир, поважатиме Республіку Молдова та її громадян, і разом з яким ми продовжимо будувати європейську Молдову. Шановні громадяни, я закликаю вас прийти на вибори. Наша рідна Молдова в небезпеці, і вона потребує вашої підтримки. Ви можете врятувати її своїм голосом уже сьогодні, адже завтра може бути запізно. Долю нашої країни має визначити ваш голос, а не куплені голоси», – заявила президентка.

Мая Санду детально зупинилася на загрозах, з якими стикається країна під час виборчого процесу. Вона заявила, що влада має інформацію про спроби дестабілізації:

«І я, і наші державні інститути говорили про різні методи, починаючи зі спроб покупки голосів, на що витратили сотні мільйонів євро. Ми говорили про підготовку молодих людей з Молдови до організації заворушень. Ми всі бачили, як молдаван вербували та навчали створювати і поширювати неправдиву інформацію», – зазначила Санду.

На її думку, кінцева мета цих дій – «щоб Росія взяла владу в Кишиневі під свій контроль і використовувала Молдову у своїх цілях».

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати.