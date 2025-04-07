ОБСЄ скликає екстрену сесію через удар РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей

Засідання буде скликане на вимогу Києва у відповідь на російський ракетний теракт проти дітей

У вівторок, 8 квітня, відбудеться екстрене засідання ОБСЄ після російського удару 4 квітня по Кривому Рогу, внаслідок чого загинули 20 цивільних. Про це повідомив представник України при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко, передає «Главком».

Посадовець заявив, що засідання буде скликане на вимогу Києва у відповідь на російський ракетний теракт проти дітей і дорослих у Кривому Розі, а також ескалацію російського терору проти цивільних по всій Україні.

«У болотяної делегації земля горітиме під ногами», – додав Вітренко.

Нагадаємо, що у Кривому Розі після ракетної атаки 4 квітня зросла кількість загиблих до 20 людей. 6 квітня у лікарні помер 57-річний чоловік.

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей та постраждало понад 80. Збройні Сили України не залишили це без відповіді. Відповідне відео показав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує «Главком».