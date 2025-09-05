Головна Країна Події в Україні
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Візит Фіцо, звільнення начальника транспортного департаменту КМДА. Головне за 5 вересня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Прем'єр-міністр Словаччини відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з українським президентом

Візити Фіцо та президента Євроради до України, Кличко звільнив керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Україна вперше повернула з-за кордону мільйони, вкрадені через корупційну схему. «Главком» склав добірку новин 5 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит прем'єр-міністр Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство Tasr повідомляло, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура.

Після переговорів президент України Володимир Зеленський назвав їх «змістовними». За словами президента, він розповів словацькому премʼєр-міністру про вчорашню розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. Також президент запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини. Однак є умова – вони мають бути не російськими.

Кличко звільнив керівника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Київській міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про звільнення з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора «за угодою сторін». Згідно з документом, Кандибора буде звільнено 10 вересня.

За інформацією офіційного порталу Києва, директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА є Кандибор Руслан Васильович, який обіймає цю посаду з 31 серпня 2021 року і того ж року отримав шостий ранг державного службовця. Раніше Кандибор тривалий час був начальником Служби автомобільних доріг, потім деякий час керуючим справами Львівської обласної ради.

Україна вперше повернула з-за кордону мільйони, вкрадені через корупційну схему

Понад 3,3 млн євро (близько 163 млн грн) надійде до державного бюджету від французької компанії, яка дотична до корупційної справи щодо ДП «Поліграфкомбінат «Україна». Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі. Розслідування НАБУ і САП встановило, що поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Керівниця аеропорту «Одеса» отримала підозру

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру в.о. генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Одеса» у завданні підприємству мільйонних збитків.

«За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків). Крім того, замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія», – йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними НАБУ, у результаті в грудні 2020 року КП втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту та почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг. Через такі дії територіальній громаді м. Одеси завдано збитків на понад 15,6 млн грн. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Візит президента Євроради

В Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Лідери узгодили спільні позиції та обговорили наступні кроки у сферах безпеки, європейської інтеграції та підтримки України.

Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за участь у розробці гарантій безпеки. Президенти скоординували подальші кроки в рамках коаліції охочих та обговорили можливості програми SAFE, яка, за словами Зеленського, може значно допомогти Україні та іншим європейським країнам у розбудові оборонних спроможностей.

Особливу увагу приділили майбутньому членству України в ЄС, що розглядається як економічна та геополітична гарантія безпеки. Володимир Зеленський зазначив, що вступ України підтримують і США.

Лідери також обговорили посилення санкцій проти Росії та запровадження тарифів для тих, хто допомагає країні-агресору. Антоніу Кошта підтвердив готовність ЄС посилювати тиск на Росію у співпраці зі США. Крім того, на зустрічі йшлося про підтримку українських програм стійкості у сферах енергетики, відбудови та освіти, включаючи допомогу з безкоштовним харчуванням у школах.

Теги: Володимир Зеленський Роберт Фіцо переговори

