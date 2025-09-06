Скільки країн готові гарантувати Україні безпеку: Зеленський назвав цифру

Президент розповів про переговори в Копенгагені та Парижі

Гарантувати безпеку Україні вже готові 26 країн. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Копенгаген, Париж, Ужгород. Спершу зустріч із нашими друзями з Північно-Балтійської вісімки. Далі – коаліція охочих, понад 35 країн. Візити президента Євроради, премʼєр-міністра Словаччини, міністерки закордонних справ Швеції на наше Закарпаття. Багато переговорів цими днями, щоб дати Україні ще більше сили, ще більше стійкості», – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що поряд із Україною вся вільна Європа, Америка, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, інші партнери у світі.

«Наш результат: уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку. Вдячний усім лідерам за нашу спільну роботу», – сказав глава держави.

Але перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього, наголосив Зеленський.

«Треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи й усвідомила наслідки затягування війни. Сильні санкції та тарифи – обʼєднані європейські й американські зусилля – ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі – більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний», – резюмував він.

Нагадаємо, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Водночас Польща, Румунія та Італія не направлятимуть свої війська до України в рамках гарантій безпеки, однак всі три країни пообіцяли надати значну підтримку в інших аспектах, зокрема в логістичному забезпеченні та миротворчих місіях.

Як повідомлялося, Європейське військове командування розробило детальний план розгортання військ в Україні, який включає створення двох окремих сухопутних груп. The Wall Street Journal писав про розгортання понад 10 тис. військових.