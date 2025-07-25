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США запровадили нові санкції проти Північної Кореї

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США запровадили нові санкції проти Північної Кореї
Міністерство юстиції США пред’явило обвинувачення семи громадянам КНДР за уникнення санкцій
фото: EPA/UPG

Під санкції потрапила північнокорейська компанія Korea Sobaeksu Trading Company

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компанії та трьох осіб, які незаконно переводили кошти до Північної Кореї, порушуючи чинні обмеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Мінфіну США.

Обмеження почали діяти в четвер, 24 липня. Під санкції потрапила північнокорейська компанія Korea Sobaeksu Trading Company та троє її працівників – Кім Се Ун, Джо Кьонг Хун і Мьонг Чол Мін, які займалися обходом санкцій США та ООН.

За даними американського відомства, ці особи проводили приховані фінансові операції в інтересах уряду КНДР, у тому числі через шахрайські схеми за участю IT-фахівців.

Крім того, Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення семи громадянам Північної Кореї за ухилення від санкцій, а Держдепартамент оголосив винагороду від $500 тис. до $7 млн за будь-які відомості, що допоможуть їх затримати.

Раніше Південна Корея оголосила про запровадження санкцій проти Росії та КНДР. Обмежувальні заходи ввели проти 11 фізичних осіб і 15 фірм, які підтримують війну Кремля проти України.

Зокрема, у переліку опинилися розробник ракет, заступник начальника Генерального штабу Корейської народної армії, директор оперативного бюро, а також генерал армії, який, ймовірно, очолює «Штурмовий корпус», розгорнутий на західній лінії фронту Росії, і особи, які забезпечували фінансову підтримку співпраці Москви та Пхеньяна, транспортували зброю і допомагали з постачанням військового обладнання.

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Теги: Північна Корея США санкції

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