США запровадили додаткові санкції проти Міжнародного кримінального суду

Раніше президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників

Рубіо заявив, що Вашингтон «непохитно висловлюється проти політизації суду»

Державний департамент Сполучених Штатів додав до санкційного переліку кількох суддів Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву державного секретаря Марко Рубіо.

У заяві йдеться про суддів Кімберлі Прост із Канади, Ніколя Гійю з Франції, Нажат Шамім Хан з Фіджі та Маме Мандіає Ніанґ із Сенегалу відповідно до указу президента Трампа «Про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду». «Ці особи є іноземними громадянами, які безпосередньо брали участь у зусиллях Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Сполучених Штатів чи Ізраїлю без згоди будь-якої з цих країн», – каже Рубіо.

Державний секретар додав, що Вашингтон «непохитно висловлюється проти політизації МКС», зловживання владою, ігнорування судом національного суверенітету США та «незаконного перевищення судових обов’язків». Він назвав суд загрозою національній безпеці та інструментом для застосування правосуддя проти Сполучених Штатів та їхнього союзника Ізраїлю.

За словами Рубіо, політика американського уряду полягає в тому, щоб вживати будь-яких необхідних заходів для захисту військ, суверенітету та союзників США від, на його думку, незаконних та безпідставних дій МКС. «Я закликаю країни, які досі підтримують Міжнародний кримінальний суд, свобода багатьох із яких куплена ціною великих жертв Америки, чинити опір претензіям цієї збанкрутілої установи», – додав він.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

Тодішній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду. Згодом президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Він передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про підписання угоди з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо направлення персоналу. Цей крок спрямований на поглиблення співпраці у розслідуванні міжнародних злочинів, скоєних у зв’язку з агресією Росії проти України.