США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ

Спроба активувати переговори між Тегераном і Вашингтоном за допомогою посередників виявилася безуспішною

Тегеран відмовився йти на поступки за своїми вимогами і відкинув пропозицію відкрити Ормузьку протоку

Посередницькі зусилля Туреччини, Єгипту та Пакистану для початку прямих контактів між США та Іраном поки не дали результату. Тегеран відмовився йти на поступки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання стверджують, що іранська сторона не готова переглядати свої ключові вимоги. Зокрема, Тегеран відкинув пропозицію відкрити Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню, а також повідомив посередникам, що не хоче проводити зустріч із представниками США в Ісламабаді найближчими днями. Тегеран називає американські умови неприйнятними.

The Wall Street Journal також пише, що міністри закордонних справ Туреччини, Єгипту та Пакистану провели телефонні контакти з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, однак навіть ці переговори не дали помітного результату. На цьому тлі Туреччина та Єгипет почали шукати альтернативні майданчики для можливих контактів – серед варіантів називають Стамбул і Доху.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.