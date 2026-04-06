Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спроба активувати переговори між Тегераном і Вашингтоном за допомогою посередників виявилася безуспішною
фото: Getty Images

Тегеран відмовився йти на поступки за своїми вимогами і відкинув пропозицію відкрити Ормузьку протоку

Посередницькі зусилля Туреччини, Єгипту та Пакистану для початку прямих контактів між США та Іраном поки не дали результату. Тегеран відмовився йти на поступки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання стверджують, що іранська сторона не готова переглядати свої ключові вимоги. Зокрема, Тегеран відкинув пропозицію відкрити Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню, а також повідомив посередникам, що не хоче проводити зустріч із представниками США в Ісламабаді найближчими днями. Тегеран називає американські умови неприйнятними.

The Wall Street Journal також пише, що міністри закордонних справ Туреччини, Єгипту та Пакистану провели телефонні контакти з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, однак навіть ці переговори не дали помітного результату. На цьому тлі Туреччина та Єгипет почали шукати альтернативні майданчики для можливих контактів – серед варіантів називають Стамбул і Доху.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

Читайте також:

Теги: США Іран переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф сидить у кріслі
Іран погрожує заблокувати другу стратегічну протоку
4 квiтня, 07:48
США скасували санкції проти тимчасової президентки Венесуели
США скасували санкції проти тимчасової президентки Венесуели
2 квiтня, 01:29
Нову залу площею близько 8 360 квадратних метрів планують звести на місці знесеного Східного крила Білого дому
Бальна зала Трампа в Білому домі включатиме підземний військовий комплекс
31 березня, 01:30
У літака повністю зруйновано задню половину - ту, де знаходився радар та інше важливе обладнання
Іран знищив рідкісний літак-радар США під час атаки на авіабазу в Саудівській Аравії – ЗМІ
29 березня, 14:24
Іран та США поки не проводили прямих переговорів з початку війни
Переговори США та Ірану. Віткофф зробив заяву
28 березня, 00:57
Перша леді одягла брошку з тризубом на захід у США
Зеленська у США. Перша леді засвітила чотири яскраві образи
27 березня, 12:41
Трамп заявив, що допомогу Україні перерозподіляють
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
26 березня, 19:37
Снаряд влучив поблизу ключового ядерного об'єкта на тлі триваючих бойових дій
Іран заявив про удар по АЕС на своїй території
25 березня, 08:45
Сенатор-демократ Річард Блюменталь розповів про ризики наземної війни з Іраном
Сенат США попередив про небезпечний сценарій війни з Іраном
11 березня, 15:51

Політика

США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти
Окупанти перетворюють руїни Донеччини на туристичні об’єкти
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua