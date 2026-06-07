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NYT: Ормузька протока з кожним днем ​​втрачає свою важливість

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Ормузька протока з кожним днем ​​втрачає свою важливість
Через Ормузьку протоку проходило близько 20% світових поставок нафти
фото: AP

Глобальний ринок адаптується до блокади Ормузької протоки, зменшуючи залежність від Перської затоки

Навіть у разі підписання мирного договору між США та Іраном, швидкого відновлення колишнього експорту енергоносіїв через Ормузьку протоку не відбудеться. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Очищення акваторії від мін та ризики нових атак дронів змусять судновласників місяцями, а то й роками зважати на безпеку, а різке зростання вартості страхування збільшить витрати на логістику на мільйони доларів. Проте світова економіка вже вчиться жити без поставок із цього регіону. Подібно до трансформації логістичних ланцюжків під час пандемії Covid-19, тривале закриття протоки змусило світові ринки динамічно перебудуватися.

Наразі США, Бразилія, Канада, Казахстан і Венесуела екстрено нарощують видобуток нафти, а покрити дефіцит також допомагають масштабні інтервенції зі Стратегічного нафтового резерву Сполучених Штатів. Поки світові ринки шукають альтернативи, авіакомпанії (зокрема Spirit Airlines) заявляють про банкрутство, а Дубай втрачає туристів, найбільших збитків зазнає Катар. Через неможливість експортувати свій зріджений природний газ інакше, як через протоку, його економіка за прогнозами МВФ може скоротитися на 9% або більше. Водночас вартість галона бензину в США зросла до 4,25 долара (а в Каліфорнії сягає 6 доларів). Брак вироблених у Перській затоці добрив спровокував болісний стрибок цін на продовольство від Єгипту до Індонезії, а дефіцит газу вдарив по нафтохімічній промисловості Німеччини.

Частина нафти все ж залишає Перську затоку під захистом флотів або через наземні нафтопроводи Саудівської Аравії та ОАЕ, які компенсують чверть морських обсягів. Крім того, адміністрація Трампа пішла на суперечливий крок, послабивши санкції проти російської нафти, щоб пом'якшити кризу на власному ринку. Ключові азійські споживачі ввели нормування енергії: Китай тимчасово припиняв імпорт на кілька тижнів, Південна Корея обмежила використання службового транспорту, а на Філіппінах держслужбовців перевели на чотириденний робочий тиждень із лімітами на кондиціонування. Паралельно країни оперативно шукають нових постачальників (Колумбія, Мексика, Малайзія) та розвивають альтернативну енергетику, зокрема Японія розширює використання ядерних потужностей, а Сеул створює спільні з Токіо нафтосховища.

Попри інфляційні ризики, які можуть вдарити по республіканцях напередодні проміжних виборів, Трамп назвав високі ціни на бензин «невеликою ціною» за перемогу над Іраном. Тим часом індекс S&P 500 продовжує встановлювати рекорди завдяки високим корпоративним прибуткам, а ціни на нафту стабілізувалися через відновлення балансу попиту та пропозиції. Головними ж переможцями у цій кризі стають американські виробники сировини, постачальники відновлюваної та ядерної енергії, а також експортери з Гаяни, Бразилії та Росії. Чим довше триває блокада, тим менш значущою для світу стає нафта з Ормузької протоки.

Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, який дозволить значно збільшити експорт нафти в обхід Ормузької протоки.

Теги: нафта економіка ринок блокада

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