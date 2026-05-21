Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан більше не стане прем'єром. «Тиса» подала пропозиції змін до Конституції Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Орбан більше не стане прем'єром. «Тиса» подала пропозиції змін до Конституції Угорщини
Згідно з правками, особа, яка обіймала посаду прем'єр-міністра загалом не менше восьми років, не може бути обрана главою уряду
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Для ухвалення змін до Основного закону Угорщини необхідно мати дві третини голосів від загальної кількості депутатів

Керівна партія «Тиса» подала пропозицію про внесення змін до Конституції Угорщини. Зокрема, політсила пропонує обмежити мандат прем’єр-міністра двома термінами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Двоє депутатів «Тиси» – Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші – подали пропозицію під назвою «Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини», до якої належить й обмеження мандату прем’єра. Наразі у законодавстві зазначено, що прем’єр-міністра обирає парламент за пропозицією президента. Крім того, його мандат не обмежується, саме тому колишній глава уряду Віктор Орбан обіймав посаду прем’єр-міністра десятки років.

«Не може бути обраний прем’єр-міністром той, хто загалом – включно з перервами – уже обіймав посаду прем’єр-міністра щонайменше вісім років. Під час обчислення цього восьмирічного періоду враховуються всі мандати після 2 травня 1990 року», – йдеться у пропозиції щодо змін до Конституції.

Також пропозиція «Тиси» передбачає створення конституційної основи для ліквідації Офісу захисту суверенітету, створеного у 2023 році. Це буде зроблено шляхом вилучення з Основного Закону частини, яка передбачає, що «захист конституційної ідентичності та християнської культури Угорщини є обов'язком усіх органів держави», і що захист конституційної ідентичності країни забезпечується незалежним органом, створеним спеціальним законом.

Ще один пункт пропозицій стосується фондів управління майном суспільного інтересу, що виконують публічні функції. Парламентська більшість партії Орбана «Фідес» у 2020 році внесла до Основного закону положення, що дозволив згодом передати частину угорських закладів вищої освіти та інших державних установ передати у фондове управління.

Варто зазначити, що саме 2/3 голосів від загальної кількості депутатів угорського парламенту (133 зі 199 мандатів) є необхідною конституційною більшістю для внесення змін до Основного закону Угорщини.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента Тамаша Шуйока скласти повноваження під час протистояння в парламенті. Мадяр заявив, що Шуйок повинен мати «сміливість» піти у відставку через мовчання щодо дій попереднього уряду.

Серед згаданих прем'єром претензій – руйнування демократичних інститутів та випадки жорстокого поводження з дітьми в державних установах. Мадяр наголосив, що президент не може представляти угорців, і визначив крайній термін для його відставки – 31 травня.

Читайте також:

Теги: Петер Мадяр Віктор Орбан Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністри домовилися провести раунд угорсько-українських консультацій вже цього тижня
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
18 травня, 09:33
Після 16 років правління Орбана опозиція отримала абсолютну більшість у парламенті
Мадяр склав присягу прем’єра Угорщини. Новий парламент ухвалив перші символічні рішення
9 травня, 15:25
Російський шпигун цікавився Україною зсередини структур Орбана
Шпигунський скандал. Агент РФ роками працював у серці Будапешта
8 травня, 16:48
Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Новий Орбан чи шанс для України? Як Мадяр став новим фактором ризику
2 травня, 05:45
Петер Мадяр запропонував Володимиру Зеленському зустрітися у Берегові
Офіс президента відповів на заклики Петера Мадяра зустрітися із Зеленським на Закарпатті
29 квiтня, 16:44
Ігор Чайка та Євген Примаков
Після поразок у Європі Путін почав кадрові чистки: кого торкнулися перестановки
28 квiтня, 18:17
Сійярто відкинув звинувачення у роботі на РФ
Сійярто заперечив проросійські зв’язки і пояснив свою позицію
23 квiтня, 20:31
За словами міністра, транзит нафти з території Білорусі у бік України відновили у середу
Угорщина повідомила про відновлення постачання нафти через «Дружбу»
22 квiтня, 20:07
Словаччина і Угорщина не заблокують позику для України, якщо запустять «Дружбу»
Словаччина і Угорщина готові підтримати позику для України, але є нюанс
21 квiтня, 20:53

Політика

Орбан більше не стане прем'єром. «Тиса» подала пропозиції змін до Конституції Угорщини
Орбан більше не стане прем'єром. «Тиса» подала пропозиції змін до Конституції Угорщини
Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян (відео)
Вірменія заарештувала опозиційного активіста, з яким посварився Пашинян (відео)
Лавров пояснив китайцям, чому «могутня» Росія ніяк не може завоювати Донбас
Лавров пояснив китайцям, чому «могутня» Росія ніяк не може завоювати Донбас
Сизранський НПЗ спалахнув після атаки дронів
Сизранський НПЗ спалахнув після атаки дронів
Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico
Найнепопулярніший президент Франції прагне повернення – Politico
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня
Загострення між США та Кубою, смертельна ДТП у Харкові: головне за ніч 21 травня

Новини

Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua