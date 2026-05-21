Орбан більше не стане прем'єром. «Тиса» подала пропозиції змін до Конституції Угорщини

Згідно з правками, особа, яка обіймала посаду прем'єр-міністра загалом не менше восьми років, не може бути обрана главою уряду

Для ухвалення змін до Основного закону Угорщини необхідно мати дві третини голосів від загальної кількості депутатів

Керівна партія «Тиса» подала пропозицію про внесення змін до Конституції Угорщини. Зокрема, політсила пропонує обмежити мандат прем’єр-міністра двома термінами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex.

Двоє депутатів «Тиси» – Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші – подали пропозицію під назвою «Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини», до якої належить й обмеження мандату прем’єра. Наразі у законодавстві зазначено, що прем’єр-міністра обирає парламент за пропозицією президента. Крім того, його мандат не обмежується, саме тому колишній глава уряду Віктор Орбан обіймав посаду прем’єр-міністра десятки років.

«Не може бути обраний прем’єр-міністром той, хто загалом – включно з перервами – уже обіймав посаду прем’єр-міністра щонайменше вісім років. Під час обчислення цього восьмирічного періоду враховуються всі мандати після 2 травня 1990 року», – йдеться у пропозиції щодо змін до Конституції.

Також пропозиція «Тиси» передбачає створення конституційної основи для ліквідації Офісу захисту суверенітету, створеного у 2023 році. Це буде зроблено шляхом вилучення з Основного Закону частини, яка передбачає, що «захист конституційної ідентичності та християнської культури Угорщини є обов'язком усіх органів держави», і що захист конституційної ідентичності країни забезпечується незалежним органом, створеним спеціальним законом.

Ще один пункт пропозицій стосується фондів управління майном суспільного інтересу, що виконують публічні функції. Парламентська більшість партії Орбана «Фідес» у 2020 році внесла до Основного закону положення, що дозволив згодом передати частину угорських закладів вищої освіти та інших державних установ передати у фондове управління.

Варто зазначити, що саме 2/3 голосів від загальної кількості депутатів угорського парламенту (133 зі 199 мандатів) є необхідною конституційною більшістю для внесення змін до Основного закону Угорщини.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента Тамаша Шуйока скласти повноваження під час протистояння в парламенті. Мадяр заявив, що Шуйок повинен мати «сміливість» піти у відставку через мовчання щодо дій попереднього уряду.

Серед згаданих прем'єром претензій – руйнування демократичних інститутів та випадки жорстокого поводження з дітьми в державних установах. Мадяр наголосив, що президент не може представляти угорців, і визначив крайній термін для його відставки – 31 травня.