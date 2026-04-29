Офіс президента відповів на заклики Петера Мадяра зустрітися із Зеленським на Закарпатті

Президент України ще не погодив графік на червень

Офіс президента України прокоментував пропозицію лідера угорської опозиції та ймовірного майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра провести переговори з Володимиром Зеленським у Берегові. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що такі питання не вирішуються через медіа, інформує «Главком».

Радник президента України Дмитро Литвин зауважив, що українська сторона дотримується офіційних протоколів при плануванні міжнародних контактів.

За словами радника, президент «ще не погоджував графік на червень». Литвин при цьому уточнив, що «двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах», а не через публічні заяви.

Запрошення Мадяра

Напередодні лідер партії «Тиса» Петер Мадяр запропонував зустрітися з українським лідером в Берегові – центрі угорської громади Закарпаття. Мадяр наголосив, що Україна має завершити «десятиліття законодавчих обмежень» для етнічних угорців. Він закликав відновити всі їхні культурні, мовні та освітні права.

«Настав час Україні зняти обмеження прав, які існують більше десятиліття, а Закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі права та знову стати рівними та шанованими громадянами України. Ось так і ми можемо допомогти, щоби якомога більше угорців із закарпатців повернулися на батьківщину після закінчення війни», – зауважив Петер Мадяр.

Мадяр також підкреслив: якщо ці питання вдасться вирішити, Будапешт готовий відкрити принципово новий етап у двосторонніх відносинах.

«Якщо ми зможемо розібратися з цими питаннями, то ми точно зможемо відкрити новий розділ у двосторонніх відносинах України та Угорщини», – додав Мадяр.

Позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сподівається на перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною. Під час спілкування з журналістами онлайн глава держави наголосив на важливості побудови міцних та взаємовигідних зв’язків з Будапештом.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у сильних відносинах з угорським народом і докладатиме зусиль для їх зміцнення.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.