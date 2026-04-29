Головна Країна Політика
search button user button menu button

Офіс президента відповів на заклики Петера Мадяра зустрітися із Зеленським на Закарпатті

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Петер Мадяр запропонував Володимиру Зеленському зустрітися у Берегові
фото з відкритих джерел

Президент України ще не погодив графік на червень

Офіс президента України прокоментував пропозицію лідера угорської опозиції та ймовірного майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра провести переговори з Володимиром Зеленським у Берегові. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що такі питання не вирішуються через медіа, інформує «Главком».

Радник президента України Дмитро Литвин зауважив, що українська сторона дотримується офіційних протоколів при плануванні міжнародних контактів.

За словами радника, президент «ще не погоджував графік на червень». Литвин при цьому уточнив, що «двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах», а не через публічні заяви.

Запрошення Мадяра

Напередодні лідер партії «Тиса» Петер Мадяр запропонував зустрітися з українським лідером в Берегові – центрі угорської громади Закарпаття. Мадяр наголосив, що Україна має завершити «десятиліття законодавчих обмежень» для етнічних угорців. Він закликав відновити всі їхні культурні, мовні та освітні права.

«Настав час Україні зняти обмеження прав, які існують більше десятиліття, а Закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі права та знову стати рівними та шанованими громадянами України. Ось так і ми можемо допомогти, щоби якомога більше угорців із закарпатців повернулися на батьківщину після закінчення війни», – зауважив Петер Мадяр.

Мадяр також підкреслив: якщо ці питання вдасться вирішити, Будапешт готовий відкрити принципово новий етап у двосторонніх відносинах.

«Якщо ми зможемо розібратися з цими питаннями, то ми точно зможемо відкрити новий розділ у двосторонніх відносинах України та Угорщини», – додав Мадяр.

Позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сподівається на перезавантаження відносин між Україною та Угорщиною. Під час спілкування з журналістами онлайн глава держави наголосив на важливості побудови міцних та взаємовигідних зв’язків з Будапештом.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у сильних відносинах з угорським народом і докладатиме зусиль для їх зміцнення.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

Теги: Офіс президента Володимир Зеленський президент Петер Мадяр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua