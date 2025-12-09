Туреччина гарантує постачання російського газу до Угорщини, заявив Орбан

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан досягли угоди щодо забезпечення постачання російського газу до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Орбан повідомив, що Туреччина гарантуватиме транспортування газу через «Турецький потік».

«Я домовився з президентом, що ви, Туреччина, гарантуєте маршрут, щоб ми могли транспортувати газ з Росії до Угорщини», – сказав Орбан.

Нагадаємо, Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку.

Як повідмолялось, Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, закликаючи країну відмовитися від імпорту російської нафти та знайти альтернативні джерела енергоносіїв.

До слова, глава української держави Володимир Зеленський пояснив, чому Угорщина наразі не підтримує Україну в її прагненнях до Європейського Союзу, вказавши на внутрішньополітичні чинники.