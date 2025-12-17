Головна Світ Політика
Репараційний кредит для України. Орбан запитував Путіна, чи покарає він Угорщину за рішення ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Орбан заявив, що Угорщина не підтримує використання заморожених у ЄС російських активів
фото: AP

Угорщина отримала обіцянку, що РФ врахує її відмову підтримувати кредит для України з російських активів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запитував російського диктатора Володимира Путіна про реакцію РФ на рішення ЄС використати російські активи на користь України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mandiner.

У літаку на шляху до Брюсселя Орбан розповів, що писав Путіну листа, де запитував про те, чи зверне увагу очільник Кремля на позицію країн, які не погоджуються з ініціативою ЄС. За словами прем'єра Угорщини, він отримав відповідь, що реакція Росії «буде сильною» і що вона врахує позицію окремо взятих країн щодо цього питання.

Орбан заявив, що Угорщина не підтримує використання заморожених у ЄС російських активів, тому що це буде «новим рівнем ескалації». Він також опублікував окремий допис на своїй сторінці в X, де нарікав, що ЄС «позбавив Угорщину її прав» і порушив принцип «лояльної співпраці» у дебатах щодо санкцій, тож він «більше не вважатиме його зобов'язуючим» для Угорщини.

Нагадаємо, Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

Як повідомлялося, Україна розраховує отримати €45 млрд до 2026 року коштом заморожених активів РФ. 12 грудня 2025 року стало відомо про погодження Європейським Союзом довгострокового замороження €210 млрд російських активів.

До слова, рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський депозитарій Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями). Зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Центробанку Росії для фінансування України. Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.

