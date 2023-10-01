Орбан привітав свого однодумця Фіцо з перемогою на виборах у Словаччині

Роберта Фіцо відзначився антиукраїнськими висловлюваннями під час виборчої кампанії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав із перемогою на парламентських виборах у Словаччині партію «Smer-SD» колишнього прем’єр-міністра цієї країни Роберта Фіцо, який відзначився антиукраїнськими висловлюваннями під час виборчої кампанії. Допис із привітанням з’явився у неділю, 1 жовтня, на Х (Twitter) угорського прем’єра.

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«Завжди приємно працювати з патріотами. І я очікую цієї співпраці», – написав Орбан, який відомий своєю прихильністю до Кремля та антиукраїнськими заявами.

Прем’єр-міністр Угорщини назвав перемогу партії Роберта Фіцо «безсумнівною».

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Нагадаємо, на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Зазначимо, 30 вересня у Словаччині відбулися позачергові парламентські вибори. Останні дані соціологів свідчили про високий рейтинг лівоцентристської партії «Курс» (Smer) на чолі з Робертом Фіцо, який пішов з посади прем’єра п’ять років тому. Йому прогнозували повернення в крісло очільника уряду.

Роберт Фіцо виступає за припинення підтримки України. Фіцо висловив занепокоєння щодо наслідків війни. Він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та відверто назвав президентку Словаччини Зузану Чапутову «американським агентом». До того ж він виступає проти членства в НАТО для Києва.