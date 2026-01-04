Рубіо відповів віцепрезидентці Венесуели, яка заявила, що її країна не стане колонією

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок слів віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky news.

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

«Ми прийматимемо рішення на основі їхніх кроків та вчинків», – підкреслив держсекретар.

Рубіо також додав, що зараз у представників венесуельської влади є «унікальна та історична можливість» зробити вагомий внесок у майбутнє своєї держави. Він висловив сподівання, що вони скористаються цим шансом, натякаючи на можливу співпрацю для стабілізації ситуації в країні після затримання Мадуро.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо ситуації у Венесуелі. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати мають намір взяти управління країною під свій контроль та готові до розгортання другої хвилі військової атаки у разі потреби.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть керувати Венесуелою до моменту настання стабільності.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.