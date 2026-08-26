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Син друга Путіна очолив рейтинг найбагатших пропагандистів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Син друга Путіна очолив рейтинг найбагатших пропагандистів РФ
Кирило Ковальчук виявився найбагатшим пропагандистом Росії
фото: theins.ru

Річний дохід Ковальчука перевищує 628 млн рублів

Кирило Ковальчук очолив рейтинг найбільш високооплачуваних пропагандистів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Верстка».

Ковальчук є сином голови Курчатовського інституту Михайла Ковальчука та племінником мільярдера Юрія Ковальчука, які входять до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна. Він працює в «Національній медіагрупі» (НМГ) з 2008 року, а з 2014 року обіймає спеціально створену для нього посаду президента холдингу.

За інформацією видання, річний дохід Ковальчука перевищує 628 млн рублів. Ще кілька десятків мільйонів рублів йому виплачує структура його дядька – керуюча компанія банку «Росія» «АБР Менеджмент».

Друге місце посів голова «Газпром-медіа холдингу» Олександр Жаров із річним доходом близько 470 млн рублів. Третє місце посіла генеральний директор НМГ Світлана Баланова з доходом понад 400 млн рублів.

Серед телеведучих лідирує Микита Михалков – ведучий програми «Бесогон» на каналі «Росія» заробляє понад 270 млн рублів на рік. Також на його рахунках у різних банках знаходиться понад 2,5 млрд рублів, які приносять ще близько 515 млн рублів відсотків щорічно.

Дмитро Саймс, ведучий «Великої гри», у 2025 році отримав 97,3 млн рублів, а його загальний дохід за майже чотири роки роботи на «Першому каналі» перевищив 291 млн рублів. Артем Шейнін, ведучий програми «Час покаже», заробляє близько 5,6 млн рублів на місяць і накопичив на депозитах понад 230 млн рублів. Головний редактор RT Маргарита Симоньян заробляє в медіа близько 3 млн рублів на місяць, однак, за даними журналістських розслідувань, її реальні доходи значно вищі завдяки багатомільярдним державним контрактам.

До слова, Росія планувала витратити на державну пропаганду майже $1,8 млрд у 2026 році.

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Теги: росія путін пропагандист росіяни

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