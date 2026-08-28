Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські компанії отримали наказ скласти списки «заброньованих» – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Російські компанії отримали наказ скласти списки «заброньованих» – ЗМІ
Працівників, яких включили до списків, просять поставити підпис про згоду з бронюванням
колаж: glavcom.ua

Водночас у переліку на «бронювання» не опинилися чоловіки 2002–2003 років народження

Великі російські компанії почали складати для військкоматів списки працівників, яких планують забронювати від мобілізації. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на оприлюднені внутрішні документи «Євраза», пише «Главком».

Як приклад наводять документи одного з найбільших російських виробників сталі – «Євраза», де працюють понад 70 тис. людей. Згідно з випискою з наказу, працівників компанії – громадян Росії, які перебувають у запасі, мають включити до списків заброньованих. Документ підписав операційний директор Західно-Сибірського металургійного комбінату «Євраза» Олексій Головатенко. Копію наказу, як зазначено в документі, мають направити до військового комісаріату Нижнього Тагіла, де розташоване підприємство.

Працівників, яких включили до списків, просять поставити підпис про згоду з бронюванням. Водночас у переліку «Євраза» не опинилися чоловіки 2002-2003 років народження. Причини такого рішення компанія публічно не пояснювала. Поява таких списків привертає особливу увагу на тлі повідомлень про можливу нову мобілізацію в Росії. Водночас сам факт підготовки списків не свідчить про те, що рішення про проведення нової хвилі мобілізації вже ухвалене.

Документи одного з найбільших російських виробників сталі «Євраза»
Документи одного з найбільших російських виробників сталі «Євраза»
скриншот з відео

Російські чиновники продовжують заперечувати підготовку нової мобілізації. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше називав відповідні повідомлення «інформаційними качками». Водночас варто відзначити, що західні розвідки допускають можливість проведення мобілізаційних заходів після виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися 18-20 вересня.

За даними видання, джерела The Wall Street Journal повідомляли про навчання російських військових у регіонах, під час яких перевіряли готовність полігонів до прийому, озброєння та забезпечення нових військовослужбовців. Водночас у Росії продовжує діяти указ про мобілізацію, підписаний Володимиром Путіним у вересні 2022 року. Тоді російська влада оголосила часткову мобілізацію, в межах якої на війну проти України планували призвати близько 300 тис. резервістів.

Варто нагадати, що на кордоні Росії та Грузії різко зріс потік людей, які намагаються залишити країну. Лише за останній тиждень через пункт пропуску «Верхній Ларс» у напрямку Грузії виїхали понад 113 тис. осіб. Причиною називають чутки про можливу нову хвилю мобілізації в РФ. За даними ЗМІ, окремими днями через кордон проходили понад 19-20 тис. людей, що значно перевищує показники попередніх років. Російська влада офіційно заперечує підготовку до нової мобілізації, однак серед чоловіків призовного віку зростає занепокоєння.

Читайте також:

Теги: мобілізація бронювання від мобілізації росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 28 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Сьогодні, 06:58
Російський суд засудив Світлану Лой за перекази на підтримку ЗСУ
Україна домагатиметься повернення пенсіонерки, яка співала «Рідна мати моя» на суді в Москві
Вчора, 17:06
Атака РФ пошкодила квартиру в одному з районів Києва
Унаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівку в Києві
25 серпня, 08:54
Кая Каллас зробила заяву про санкції проти Росії
Каллас анонсувала наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни
17 серпня, 09:41
Федоров назвав терміни, коли українська балістика зможе бити по цілях у РФ
Федоров спрогнозував, коли Україна вперше вдарить по РФ власною балістикою
16 серпня, 15:02
Найдорожче знання України різко подорожчало
Український досвід подорожчав. Чи встигнемо продати його США?
15 серпня, 21:03
Пускова установка ОТРК «Іскандер-М»
Слабке місце у російській балістиці знайдено. Захід запропонував Україні нову тактику
11 серпня, 09:46
Москва планує щомісяця імпортувати близько 400 тисяч тонн бензину з різних країн
Паливна криза: черги на заправках повернулися в кілька регіонів Росії
10 серпня, 01:22
Головною метою Анкари залишається повне завершення війни
Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі
8 серпня, 23:22

Соціум

Російські компанії отримали наказ скласти списки «заброньованих» – ЗМІ
Російські компанії отримали наказ скласти списки «заброньованих» – ЗМІ
Руйнівна повінь у Непалі: кількість загиблих та зниклих безвісти українців зросла
Руйнівна повінь у Непалі: кількість загиблих та зниклих безвісти українців зросла
Росіяни знову «штурмують» кордон із Грузією: названо причину
Росіяни знову «штурмують» кордон із Грузією: названо причину
Путін розпихав дітей, аби потрапити на фото з юними спортсменами (відео)
Путін розпихав дітей, аби потрапити на фото з юними спортсменами (відео)
Росія засудила Арестовича до 11 років колонії
Росія засудила Арестовича до 11 років колонії
Вчені з'ясували, звідки взялася руйнівна хвиля у Непалі та зробили тривожний прогноз
Вчені з'ясували, звідки взялася руйнівна хвиля у Непалі та зробили тривожний прогноз

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
56K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Сьогодні, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua