Російські компанії отримали наказ скласти списки «заброньованих» – ЗМІ

Працівників, яких включили до списків, просять поставити підпис про згоду з бронюванням

Водночас у переліку на «бронювання» не опинилися чоловіки 2002–2003 років народження

Великі російські компанії почали складати для військкоматів списки працівників, яких планують забронювати від мобілізації. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на оприлюднені внутрішні документи «Євраза», пише «Главком».

Як приклад наводять документи одного з найбільших російських виробників сталі – «Євраза», де працюють понад 70 тис. людей. Згідно з випискою з наказу, працівників компанії – громадян Росії, які перебувають у запасі, мають включити до списків заброньованих. Документ підписав операційний директор Західно-Сибірського металургійного комбінату «Євраза» Олексій Головатенко. Копію наказу, як зазначено в документі, мають направити до військового комісаріату Нижнього Тагіла, де розташоване підприємство.

Працівників, яких включили до списків, просять поставити підпис про згоду з бронюванням. Водночас у переліку «Євраза» не опинилися чоловіки 2002-2003 років народження. Причини такого рішення компанія публічно не пояснювала. Поява таких списків привертає особливу увагу на тлі повідомлень про можливу нову мобілізацію в Росії. Водночас сам факт підготовки списків не свідчить про те, що рішення про проведення нової хвилі мобілізації вже ухвалене.

Документи одного з найбільших російських виробників сталі «Євраза» скриншот з відео

Російські чиновники продовжують заперечувати підготовку нової мобілізації. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше називав відповідні повідомлення «інформаційними качками». Водночас варто відзначити, що західні розвідки допускають можливість проведення мобілізаційних заходів після виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися 18-20 вересня.

За даними видання, джерела The Wall Street Journal повідомляли про навчання російських військових у регіонах, під час яких перевіряли готовність полігонів до прийому, озброєння та забезпечення нових військовослужбовців. Водночас у Росії продовжує діяти указ про мобілізацію, підписаний Володимиром Путіним у вересні 2022 року. Тоді російська влада оголосила часткову мобілізацію, в межах якої на війну проти України планували призвати близько 300 тис. резервістів.

Варто нагадати, що на кордоні Росії та Грузії різко зріс потік людей, які намагаються залишити країну. Лише за останній тиждень через пункт пропуску «Верхній Ларс» у напрямку Грузії виїхали понад 113 тис. осіб. Причиною називають чутки про можливу нову хвилю мобілізації в РФ. За даними ЗМІ, окремими днями через кордон проходили понад 19-20 тис. людей, що значно перевищує показники попередніх років. Російська влада офіційно заперечує підготовку до нової мобілізації, однак серед чоловіків призовного віку зростає занепокоєння.