Зеленський призначив посла України у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський призначив посла України у США
Стефанішина стала новим послом у США
фото: РБК-Україна

Президент: Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України

Президент Володимир Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах».

Зокрема, президент подякував колишньому послу України у США Оксані Маркаровій. «Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України», – зазначив Зеленський.

Що відомо про Стефанішину

Ольга Стефанішина розпочала кар’єру у сфері юриспруденції, де у 2006–2007 роках вела приватну юридичну практику. У 2007 році вона приєдналася до Міністерства юстиції України, де поступово пройшла шлях від керівниці відділу до директорки департаменту європейської інтеграції.

З 2017 року працювала у Секретаріаті Кабміну, очолюючи Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У 2019 році балотувалася до Верховної Ради за списком партії «Українська стратегія Гройсмана», однак мандата не здобула. Наступного року, з січня по червень 2020 року, працювала радницею у юридичній фірмі «Ілляшев та партнери».

4 червня 2020 року Верховна Рада призначила Стефанішину віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 2024 році вона додатково обійняла посаду міністерки юстиції, залишившись при цьому віцепрем’єркою. У сферу її відповідальності входили питання інтеграції України до ЄС і НАТО, а також проведення переговорів із європейськими та американськими партнерами.

У липні 2025 року Стефанішина залишила обидві посади в уряді у зв’язку з відставкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Раніше Ольга Стефанішина була спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. «У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах», – пояснював Зеленський.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепремʼєрки Ольги Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

