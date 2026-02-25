Головна Світ Політика
Франція заявила про посилення глобальних ядерних ризиків

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президент Франції Еммануель Макрон вказав на руйнування системи контролю над озброєннями
фото: aa.com.tr

У Єлисейському палаці попередили про руйнування системи контролю над озброєннями напередодні виступу Макрона щодо ядерної доктрини

У Франції висловили занепокоєння через посилення глобальних ризиків розповсюдження ядерної зброї та тиск на міжнародний режим нерозповсюдження. Про це повідмомляє «Главком» з посиланням на видання Politicо.

Коментар співрозмовника видання з’явився перед запланованою на 2 березня промовою Макрона, під час якої очікується уточнення ролі ядерного потенціалу Франції у гарантуванні безпеки Європи. Німеччина та Швеція вже публічно підтвердили переговори з Парижем щодо питань ядерного стримування.

«Ми живемо в період, який в основному сприяє поширенню ядерної зброї», – заявив посадовець журналістам. За його словами, міжнародна система контролю над озброєннями переживає серйозну кризу. «Ми явно спостерігаємо руйнування всього, що залишилося від системи контролю над озброєннями», – додав він.

Представник Єлисейського палацу зазначив, що країни, які вже мають ядерну зброю, дедалі частіше не уникають військових конфронтацій, навівши приклад Індії та Пакистану. Він також звернув увагу на зростання дискусій щодо створення власних ядерних програм у низці держав Європи та Азії.

За його словами, однією з причин такого тренду є відчуття незахищеності серед союзників, які більше не впевнені у попередніх гарантіях безпеки. Це, як зазначає Politico, може бути пов’язано з останніми геополітичними діями США за президентства Дональда Трампа.

У матеріалі також згадується, що в Південній Кореї та Японії тривають дебати щодо створення власних систем ядерного стримування, а президент Польщі Кароль Навроцький нещодавно заявив про необхідність розробки засобів ядерної оборони на тлі загрози з боку Росії.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни.

