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Сенат США може заблокувати продаж зброї Ізраїлю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Сенат США може заблокувати продаж зброї Ізраїлю
США можуть заборонити експорт зброї в Ізраїль
фото з відкритих джерел

Раніше США заявляли, що Ізраїль не допускає гуманітарну допомогу цивільним людям у Секторі Газа

У середу Сенат США має проголосувати за законопроект, який заблокує постачання певних видів зброї до Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що цей законопроект підтримують деякі законодавці, які стверджують, що Ізраїль перешкоджає наданню гуманітарної допомоги палестинським цивільним особам у Газі, які цього потребують.

«Резолюцію несхвалення» подав сенатор Берні Сандерс, незалежний депутат, який співпрацює з демократами. Однак, через сильну двопартійну підтримку Ізраїлю, очікується, що резолюція не буде ухвалена. Тим не менше, її прихильники сподіваються, що це змусить уряд Ізраїлю та адміністрацію президента США Джо Байдена вжити більше заходів для захисту мирних жителів у Газі.

За інформацією Reuters, дві резолюції, написані разом із сенаторами-демократами Джеффом Мерклі та Пітером Уелчем, блокують продаж 120-міліметрових мінометних снарядів та спільних боєприпасів прямого наведення (JDAMS).

Третя резолюція, автором якої є сенатор-демократ Браян Шатц, блокує постачання танкових снарядів.

Сандерс у своїй заяві зазначив, що війна Ізраїлю в Газі велася переважно за допомогою американської зброї та 18 мільярдів доларів податків американців.

«Ізраїль скидав надані США 2000-фунтові бомби на густонаселені райони, вбиваючи сотні мирних жителів, щоб знищити кількох бойовиків ХАМАС. При цьому він не робив особливих зусиль, щоб відрізнити мирних жителів від бойовиків. Ці дії є аморальними і незаконними», – підкреслив він.

Раніше стало відомо, що МЗС Ізраїлю пропонує віддати Україні російську зброю, захоплену в ХАМАСу та «Хезболли».

Нагадаємо, 17 листопада, в неділю, ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану, Бейруту. В результаті атаки був ліквідований головний пропагандист і прес-секретар терористичної організації «Хезболла» Мохаммед Афіф.

До слова, ліванське ісламське угруповання «Хезболла» розглядає пропозицію США та Ізраїлю щодо припинення вогню. Це свідчить про активізацію дипломатичних зусиль для завершення конфлікту в цьому регіоні Близького Сходу.

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Теги: Ізраїль депутат війна ХАМАС Сенат США Берні Сандерс

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