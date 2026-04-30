Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера

glavcom.ua
Прокурор заявив, що підпали майна Стармера оплатив «El Money»
фото: Reuters

За даними суду, чоловікам обіцяли оплату за атаки на пов’язану з прем’єром власність

У Лондоні під час судового розгляду у справі про підпали майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прокурори заявили, що обвинувачені діяли за вказівками та за гроші від особи під псевдонімом «El Money». Про це пише Reuters, передає «Главком».

За даними слідства, підозрюваному 22-річному Роману Лавриновичу пропонували оплату за організацію підпалів.

Прокурор заявив, що поліція виявила переписку в Telegram між Лавриновичем і «El Money», яка свідчить про вербування, інструкції та обіцяну винагороду за підпали.

Також контакт із цією ж особою, за даними слідства, мав інший обвинувачений – Станіслав Карпюк, який, за версією обвинувачення, відповідав за планування та отримання коштів.

Прокурори зазначили, що «El Money» спілкувався російською мовою, тоді як обвинувачені зазвичай користувалися українською.

Обвинувачені заперечують свою провину.

Як відомо, серія підпалів, пов’язаних із майном прем’єра Великої Британії, сталася у травні 2025 року в Лондоні.

Зокрема, 8 травня підпалили автомобіль Toyota, який раніше належав Стармеру. 11 травня сталася пожежа біля входу до будинку в Іслінгтоні, де він проживав раніше. А в ніч на 12 травня загорівся будинок у районі Кентіш-Таун, пов’язаний із прем’єром.

Усі три інциденти розслідують як підозрілі, справу веде контртерористичний підрозділ поліції.

У межах розслідування затримали кількох підозрюваних, зокрема громадян України – Роман Лавринович, Петро Починок та Станіслав Карпюк. Їх підозрюють у підпалах і змові з метою створення загрози життю.

Читайте також

Артисти пояснили поліції, що гроші призначені для дронів, медикаментів або авто для армії України, але на них це не подіяло
Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ
25 квiтня, 16:57
Поліцейські стали на заваді зловмисників та затримали їх «на гарячому»
Обіцяли домовитися з ТЦК за $20 тис.: у Києві затримано співмешканців за підозрою у шантажі
23 квiтня, 16:31
Тема легалізації зброї активно обговорюється в Україні
Скільки зброї на руках в українців: Нацполіція назвала цифру
23 квiтня, 12:46
Засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу експатрульним, яких підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Голосієві. 21 квітня 2026 року
Суд обирає запобіжний захід поліцейським, які втекли з місця теракту в Києві
21 квiтня, 16:18
Під час санкціонованого обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці також виявили та вилучили 100 патронів калібру 5,6 мм, гранату з підривачем УЗРГМ-2
Збував набої та гранати: поліція оголосила підозру жителю Білоцерківщини (фото)
21 квiтня, 14:39
Виявлений фрагмент ракети
У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)
15 квiтня, 12:46
Попередньо, йдеться про самогубство
У Чернігові знайдено мертвим поліцейського
10 квiтня, 18:28
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
The Guardian: Стосунки Стармера та Трампа зруйновані
4 квiтня, 02:28
Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватися встановлених правил
Швидкість до 80 км/год у Києві: чи зміняться правила з 1 квітня. Пояснення КМДА
31 березня, 10:49

Політика

Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу
Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України
Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні
Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Вчора, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Вчора, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
