Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера

За даними суду, чоловікам обіцяли оплату за атаки на пов’язану з прем’єром власність

У Лондоні під час судового розгляду у справі про підпали майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прокурори заявили, що обвинувачені діяли за вказівками та за гроші від особи під псевдонімом «El Money». Про це пише Reuters, передає «Главком».

За даними слідства, підозрюваному 22-річному Роману Лавриновичу пропонували оплату за організацію підпалів.

Прокурор заявив, що поліція виявила переписку в Telegram між Лавриновичем і «El Money», яка свідчить про вербування, інструкції та обіцяну винагороду за підпали.

Також контакт із цією ж особою, за даними слідства, мав інший обвинувачений – Станіслав Карпюк, який, за версією обвинувачення, відповідав за планування та отримання коштів.

Прокурори зазначили, що «El Money» спілкувався російською мовою, тоді як обвинувачені зазвичай користувалися українською.

Обвинувачені заперечують свою провину.

Як відомо, серія підпалів, пов’язаних із майном прем’єра Великої Британії, сталася у травні 2025 року в Лондоні.

Зокрема, 8 травня підпалили автомобіль Toyota, який раніше належав Стармеру. 11 травня сталася пожежа біля входу до будинку в Іслінгтоні, де він проживав раніше. А в ніч на 12 травня загорівся будинок у районі Кентіш-Таун, пов’язаний із прем’єром.

Усі три інциденти розслідують як підозрілі, справу веде контртерористичний підрозділ поліції.

У межах розслідування затримали кількох підозрюваних, зокрема громадян України – Роман Лавринович, Петро Починок та Станіслав Карпюк. Їх підозрюють у підпалах і змові з метою створення загрози життю.