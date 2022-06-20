  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Партія прихильниці Путіна отримала історичний результат на виборах у Франції
рус
    Політика

    Партія прихильниці Путіна отримала історичний результат на виборах у Франції

    Партія прихильниці Путіна отримала історичний результат на виборах у Франції
    фото: bbc.com

    Партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен отримає у парламенті 89 місць

    За результатами другого туру парламентських виборів у Франції, прихильники президента Еммануеля Макрона втратили абсолютну більшість, отримавши лише просту більшість за кількістю депутатів. Згідно з оприлюдненими зранку понеділка, 20 червня, офіційними результатами виборів, президентська політсила «Разом» матиме в підсумку 245 мандатів у парламенті, повідомляє RFI.

    У попередні п'ять років Макрон мав підтримку майже 350 депутатів.

    Проста більшість за кількістю парламентаріїв не завадить главі держави призначити в уряд своїх прихильників, але ускладнить проведення обіцяної ним політики та реформ. Для затвердження необхідних законів макроністам доведеться проводити внутрішньопарламентські переговори з депутатами від інших сил у пошуках ситуативних спілок.

    Водночас блок лівих партій NUPES – «Нова екологічна та соціальна народна спілка» на чолі з Жан-Люком Меланшоном отримає 131 місце в парламенті.

    Праворадикальна партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, яку ЗМІ називають подругою президента РФ Володимира Путіна, проходить до парламенту з історичним результатом, отримуючи 89 місць. Такий результат правих популістів більш ніж вдесятеро перевищує попередній.

    Праві «Республіканці» та правоцентристи партії UDI отримали 64 місця.

    Явка на вибори становила 46,2% (від 48,6 млн зареєстрованих виборців). Це трохи менше, ніж у першому турі парламентських виборів тиждень тому (47,5%).

    Як повідомлялося, на парламентських виборах у Франції, другий тур яких відбувся 19 червня, перемогла пропрезидентська коаліція «Разом».

    Нагадаємо, перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 12 червня.

    Теги: росія вибори Франція Марін Ле Пен #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Партія прихильниці Путіна отримала історичний результат на виборах у Франції