Партія прихильниці Путіна отримала історичний результат на виборах у Франції

Партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен отримає у парламенті 89 місць

За результатами другого туру парламентських виборів у Франції, прихильники президента Еммануеля Макрона втратили абсолютну більшість, отримавши лише просту більшість за кількістю депутатів. Згідно з оприлюдненими зранку понеділка, 20 червня, офіційними результатами виборів, президентська політсила «Разом» матиме в підсумку 245 мандатів у парламенті, повідомляє RFI.

У попередні п'ять років Макрон мав підтримку майже 350 депутатів.

Проста більшість за кількістю парламентаріїв не завадить главі держави призначити в уряд своїх прихильників, але ускладнить проведення обіцяної ним політики та реформ. Для затвердження необхідних законів макроністам доведеться проводити внутрішньопарламентські переговори з депутатами від інших сил у пошуках ситуативних спілок.

Водночас блок лівих партій NUPES – «Нова екологічна та соціальна народна спілка» на чолі з Жан-Люком Меланшоном отримає 131 місце в парламенті.

Праворадикальна партія «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, яку ЗМІ називають подругою президента РФ Володимира Путіна, проходить до парламенту з історичним результатом, отримуючи 89 місць. Такий результат правих популістів більш ніж вдесятеро перевищує попередній.

Праві «Республіканці» та правоцентристи партії UDI отримали 64 місця.

Явка на вибори становила 46,2% (від 48,6 млн зареєстрованих виборців). Це трохи менше, ніж у першому турі парламентських виборів тиждень тому (47,5%).

Як повідомлялося, на парламентських виборах у Франції, другий тур яких відбувся 19 червня, перемогла пропрезидентська коаліція «Разом».

Нагадаємо, перший тур парламентських виборів у Франції відбувся 12 червня.