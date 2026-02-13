Умєров назвав склад делегації для переговорів із США та РФ

Умєров: Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу

Голова української делегації Рустем Умєров офіційно підтвердив проведення наступного раунду тристоронніх переговорів у форматі «Україна – США – Росія». Зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Женеві (Швейцарія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

Так, у Женеві українську делегацію представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

«Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, російську делегацію у наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією, який відбудеться у швейцарській Женеві 17-18 лютого. За словами речника Кремля, російську делегацію на переговорах очолить помічник російського лідера Володимир Мединський. Він вже очолював делегацію РФ на двосторонніх переговорах у Стамбулі навесні минулого року.

Як відомо, Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не володіє детальною інформацією щодо специфічних вимог, які Європейський Союз нібито готує для Росії в межах мирного врегулювання.

Під час спілкування зі ЗМІ він зазначив, що хоча йому відомо про напрацювання певних позицій, конкретні деталі залишаються невідомими. При цьому він підкреслив важливість твердої позиції ЄС щодо повернення депортованих українських дітей.