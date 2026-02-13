Головна Країна Політика
search button user button menu button

Умєров назвав склад делегації для переговорів із США та РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Умєров назвав склад делегації для переговорів із США та РФ
фото: Рустем Умєров

Умєров: Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу

Голова української делегації Рустем Умєров офіційно підтвердив проведення наступного раунду тристоронніх переговорів у форматі «Україна – США – Росія». Зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Женеві (Швейцарія). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

Так, у Женеві українську делегацію представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

«Команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу. Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, російську делегацію у наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією, який відбудеться у швейцарській Женеві 17-18 лютого. За словами речника Кремля, російську делегацію на переговорах очолить помічник російського лідера Володимир Мединський. Він вже очолював делегацію РФ на двосторонніх переговорах у Стамбулі навесні минулого року.

Як відомо, Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не володіє детальною інформацією щодо специфічних вимог, які Європейський Союз нібито готує для Росії в межах мирного врегулювання.

Під час спілкування зі ЗМІ він зазначив, що хоча йому відомо про напрацювання певних позицій, конкретні деталі залишаються невідомими. При цьому він підкреслив важливість твердої позиції ЄС щодо повернення депортованих українських дітей. 

Читайте також:

Теги: Рустем Умєров переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відклав рішення щодо гарантій безпеки для України
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
Сьогодні, 12:17
Американський дипломат наголосив, що угоду буде підписано у «відповідний час»
Посол США в НАТО пояснив, коли Трамп і Зеленський підпишуть угоду про гарантії безпеки
11 лютого, 07:16
Що насправді показали перемовини в Абу-Дабі
Єдиний реальний результат переговорів в Абу-Дабі
6 лютого, 15:14
Радбез ООН збереться у роковини вторгнення РФ в Україну
Радбез ООН збереться у роковини вторгнення РФ в Україну
3 лютого, 05:34
Іван Гіль провів у Каракасі зустріч з Лорою Догу
США відновлюють місію у Венесуелі після семирічної дипломатичної паузи
1 лютого, 03:26
За словами президента, зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться найближчими днями
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
22 сiчня, 18:15
Очільник України попросив главу Білого дому передати новий пакет військової допомоги
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
22 сiчня, 16:28
Зеленський і Трамп зустрілися для обговорення завершення війни
Зеленський і Трамп завершили переговори у Давосі
22 сiчня, 15:24
План може бути представлений під час Всесвітній економічний форум у Давосі, де очікується зустріч Трампа з Зеленським
FT: США готують Раду миру для України за зразком Гази
17 сiчня, 04:13

Політика

Умєров назвав склад делегації для переговорів із США та РФ
Умєров назвав склад делегації для переговорів із США та РФ
Візит Зеленського до Німеччини: Банкова оприлюднила розклад зустрічей президента
Візит Зеленського до Німеччини: Банкова оприлюднила розклад зустрічей президента
Зеленський прибув до Німеччини
Зеленський прибув до Німеччини
$38 млрд на підтримку України. Федоров підбив підсумки «Рамштайну»
$38 млрд на підтримку України. Федоров підбив підсумки «Рамштайну»
Зеленський запровадив санкції проти 91 танкера тіньового флоту РФ
Зеленський запровадив санкції проти 91 танкера тіньового флоту РФ
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua