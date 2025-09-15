Головна Світ Політика
Пекін прокоментував слова Келлога про вплив Китаю на продовження війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Речник китайського МЗС наголосив, що Пекін «дотримується об'єктивної та неупередженої позиції» щодо війни
фото: mfa.gov.cn/МЗС Китаю

Кіт Келлог стверджував, що Китай може відіграти ключову роль для завершення війни

Співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам Світової організації торгівлі та ринковим принципам. Вони не спрямовані проти будь-якої третьої сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Китаю.

Як зазначив речник МЗС Лінь Цзянь, і Китай «послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції, активно сприяючи мирним переговорам». Він заявив, що більшість країн, включаючи США та Європу, ведуть торгівлю з Росією.

«Нормальні ділові взаємодії та співпраця між китайськими та російськими підприємствами відповідають правилам СОТ та ринковим принципам. Вони не спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не повинні підлягати втручанню або впливу з боку третіх сторін», – каже він.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог висловив думку, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні. За його словами, якби Пекін припинив свою підтримку Росії, війна могла б завершитися «наступного дня».

Келлог зазначив, що у партнерстві між Китаєм і Росією саме РФ є «молодшим партнером». Він пояснив це тим, що КНР має значну економічну, військову та історичну перевагу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні.

До слова, верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас висловила думку, що війна в Україні може тривати ще кілька років.

