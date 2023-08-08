Глава МЗС Китаю взявся заспокоювати Лаврова після саміту в Саудівській Аравії

КНР пообіцяла дотримуватися неупередженої та незалежної позиції щодо війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван І учора, після саміту в Саудівській Аравії, поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим. Він запевнив співрозмовника, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки прагне знайти шлях до політичного врегулювання війни. Про це пише Reuters із посиланням на заяви МЗС двох країн.

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За словами Ван І, Китай буде «об'єктивним і раціональним голосом» на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і «активно сприятиме мирним переговорам».

Водночас у заяві МЗС Китаю йдеться про те, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії, на яких були відсутні представники Росії, допомогли «консолідувати міжнародний консенсус».

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При цьому у заяві МЗС РФ не згадується саміт у Джидді, а лише надається «позитивна оцінка конструктивному діалогу й високому рівню взаємодії між Москвою та Пекіном в межах ООН, БРІКС, ШОС, G20».

«Торкнулися низки «гарячих» регіональних тем, включно з українською кризою», – повідомило російське МЗС.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

До слова, в межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.

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Як повідомлялося, у МЗС РФ розкритикували саміт у Саудівській Аравії, який відбувся 5-6 серпня. Відомству країни-агресорки не сподобалися намагання його учасників знайти варіанти мирного врегулювання війни в Україні.

Між тим, європейські посадовці позитивно оцінили активну участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української Формули миру, яка відбулася в Джидді.