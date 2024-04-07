Іван Корчок є опозиційним до чинного уряду Фіцо у Словаччині та прозахідним кандидатом

Опитуваня свідчить, що Іван Корчок Корчок отримав 51,1% голосів виборців

Вчора, 6 квітня, пройшов другий тур президентських виборів у Словаччині. О 22:00 закрилися всі виборчі дільниці. Відбувається підрахунок голосів.

Відповідно до опитування виборців у Словаччині, перемагає Іван Корчок. Про це повідомляє World Elects.

Опитуваня свідчить, що Іван Корчок Корчок отримав 51,1% голосів виборців, а Петер Пеллегріні 48,9 %.

Нагадаємо, що 24 березня у Словаччині відбувся перший тур президентських виборів. Перемогу здобув опозиційний до чинного уряду Фіцо прозахідний кандидат, ексміністр закордонних справ Іван Корчок.

Корчок після підрахунку 100% голосів отримав підтримку 42,52% виборців. Його опонент, член керівної коаліції та спікер парламенту Петер Пеллегріні, посів друге місце з 37,03%. Решта кандидатів набрала менш ніж 15% голосів.

До слова, Іван Корчок є опозиційним до чинного уряду Фіцо у Словаччині та прозахідним кандидатом. До того ж ексміністр закордонних справ вважається рішучим прихильником України.

Петер Пеллегріні є коаліційним партнер Роберта Фіцо. Лідер партії «Голос». У разі його перемоги на виборах є велика ймовірність того, що «Голос» зіллється з партією Фіцо Smer-SD, що дозволить Фіцо консолідувати владу у своїх руках. У такому випадку премʼєр матиме повний контроль над парламентською більшістю.