У Словаччині обрали президента: неочікувані результати

Петер Пеллегріні набрав 53,12 % голосів виборців

Вчора, 6 квітня, пройшов другий тур президентських виборів у Словаччині. За результатами голосування Петер Пеллегріні став новим президентом Словаччини. Про це повідомляє словацький Dennikn.sk.

За результатами виборів, Петер Пеллегріні набрав 53,12 % голосів виборців, а Іван Корчок 46,87 %.

Результат є неочікуваним, адже опитування виборців свідчило, що Іван Корчок переможе.

Також раніше букмекери прогнозували перемогу Івану Корчоку на президентських виборах у Словаччині.

Що відомо про Петера Пеллегріні?

«Петер Пеллегріні вступить на посаду президента у віці 48 років. Пеллегріні поспіль обіймав усі три найвищі пости – двічі був головою Національної ради, один раз був прем'єр-міністром, а тепер стане Президент», – пише Dennikn.sk.

Петер Пеллегріні є коаліційним партнер Роберта Фіцо. Лідер партії «Голос». Букмекери прогнозували, що у разі його перемоги на виборах є велика ймовірність того, що «Голос» зіллється з партією Фіцо Smer-SD, що дозволить Фіцо консолідувати владу у своїх руках. У такому випадку премʼєр матиме повний контроль над парламентською більшістю.

Нагадаємо, що Корчок у першому турі отримав підтримку 42,52% виборців. Пеллегріні посів друге місце з 37,03%.