Після параду в Китаї Трамп вирішив... змінити назву Міністерства оборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Після параду в Китаї Трамп вирішив... змінити назву Міністерства оборони
Міністерство оборони США змінить назву
фото: Пентагон

Трамп перейменує Міністерство оборони на Міністерство війни

Президент США Дональд Трампа підпише виконавчий указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Очікується, що президент Дональд Трамп своїм указом перейменує Міністерство оборони на Міністерство війни, що, за повідомленням його адміністрації, точніше відображає місію чоловіків і жінок, які сьогодні служать у формі.
 
«Відновлення назви «Міністерство війни» загострить увагу цього Міністерства до наших національних інтересів і сигналізуватиме супротивникам про готовність Америки розпочати війну для забезпечення своїх інтересів», – йдеться в документі.

Газета пише, що адміністрація Трампа тижнями натякала на зміни, а американський президент заявив журналістам під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого місяця, що перейменування відбудеться дуже скоро.

Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі 25 серпня заявив, що нинішня назва «Департамент оборони» звучить невдало. На його переконання, більш доречною була б назва «Департамент війни».

«Це прозвучало погано. Він сказав: «Сер, від імені Департаменту оборони». Оборони? Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад», – наголосив Трамп.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю. «На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію та Китай. Це було жахливим проявом відсутності американського лідерства та сили. Саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Пентагон Піт Гегсет

Читайте також

