Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України

Глава держави підкреслив, що Україна «постійно додає сил у небі»
фото: Reuters (ілюстративне)

Президент не повідомив, які саме повітряні судна отримала Україна

Президент Володимир Зеленський повідомив про посилення військової авіації України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

Глава держави зазначив, що деталі цієї допомоги поки що непублічні, додавши, що «постійно додаємо сил у небі». «Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Дякую», – каже він.

Нагадаємо, Польща проводить переговори з українською стороною щодо можливості передачі винищувачів МіГ-29. Передача літаків буде елементом союзницької політики підтримки України та підтримання безпеки східного флангу НАТО. Завдання літаків МІГ-29, що виводяться з експлуатації, будуть виконувати літаки F-16 та FA-50.

Як повідомлялося, Україна замовить у Франції сотню винищувачів Rafale. Угода, розрахована «на десятирічний період», передбачає можливі майбутні контракти на «придбання Україною нового французького оборонного обладнання».

