Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети – Нетаньягу

Іванна Гончар
«Іран слабший, ніж будь-коли», – заявив Нетаньягу
фото: АР

Ізраїльський прем’єр наголосив, що операція ще не завершена

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не здатен збагачувати уран і виробляти балістичні ракети, пише «Главком».

За його словами, таких результатів вдалося досягти внаслідок військової кампанії проти Ірану. «Іран слабший, ніж будь-коли», – заявив Нетаньягу.

Водночас ізраїльський прем’єр наголосив, що операція триватиме.

«Кампанія триватиме стільки, скільки буде необхідно», – сказав він.

Варто зазначити, що однією з ключових причин початку операцій Ізраїлю та США проти Ірану було недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

Як повідомлялось, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву, яка фактично ставить крапку в дискусіях про пряме військове втручання Вашингтона у війні на Близькому Сході. За його словами, Сполучені Штати не відправлятимуть свої сухопутні сили в регіон.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану. 

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня. 

Читайте також:

Читайте також

Стовп диму здіймається після військового удару по столиці Тегерану 2 березня 2026 року
Головна вразливість нафтової імперії Ірану
8 березня, 18:31
Останні переговори між США та Іраном пройшли 26 лютого в Женеві
Іран відхилив пропозицію США: переговори завершилися без результату – WSJ
26 лютого, 23:55
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
28 лютого, 01:56
Трамп вважає російську армію непереможною, але факти свідчат ьпро протилежне
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
28 лютого, 16:15
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
Йдеться про атаку дрона на великий промисловий комплекс
Нафтовий гігант Еміратів закрив свій НПЗ: причина
10 березня, 20:28
Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки
Загроза іранського удару: влада Каліфорнії посилила заходи безпеки
11 березня, 23:40
Іранські ударні безпілотники атакували військову базу поблизу аеропорту Ербіля
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
13 березня, 04:16
Іран відмовився від участі у Чемпіонаті світу 2026
Іран став першою за 76 років збірною, яка відмовилася від участі у Чемпіонаті світу з футболу
11 березня, 16:38

Трамп пожартував про Перл-Гарбор під час зустрічі з прем’єркою Японії
Трамп пожартував про Перл-Гарбор під час зустрічі з прем’єркою Японії
Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети – Нетаньягу
Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети – Нетаньягу
Іран атакував найбільший НПЗ в Ізраїлі
Іран атакував найбільший НПЗ в Ізраїлі
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
