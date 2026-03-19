Іран втратив можливість збагачувати уран і виробляти ракети – Нетаньягу

Ізраїльський прем’єр наголосив, що операція ще не завершена

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не здатен збагачувати уран і виробляти балістичні ракети, пише «Главком».

За його словами, таких результатів вдалося досягти внаслідок військової кампанії проти Ірану. «Іран слабший, ніж будь-коли», – заявив Нетаньягу.

Водночас ізраїльський прем’єр наголосив, що операція триватиме.

«Кампанія триватиме стільки, скільки буде необхідно», – сказав він.

Варто зазначити, що однією з ключових причин початку операцій Ізраїлю та США проти Ірану було недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

Як повідомлялось, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву, яка фактично ставить крапку в дискусіях про пряме військове втручання Вашингтона у війні на Близькому Сході. За його словами, Сполучені Штати не відправлятимуть свої сухопутні сили в регіон.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.