Під атаку БпЛА потрапив міжнародний аеропорт Кувейту

Щонайменше четвертий удар відбувся по аеропорту Кувейту від початку війни на Близькому Сході

У міжнародному аеропорту Кувейту зафіксовано влучання безпілотників у резервуар із пальним, що призвело до займання на території об'єкта. Про це повідомило Управління цивільної авіації країни, пише «Главком».

За словами речника Генерального директорату цивільної авіації Абдулли Аль-Раджхі, атака спричинила матеріальні збитки, проте на даний момент інформація про постраждалих чи загиблих не надходила. На місце інциденту оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які працюють над ліквідацією вогню.

Авіаційне управління зазначає, що на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану цей аеропорт уже неодноразово ставав ціллю для пов'язаних із Тегераном дронів. Попередні напади призводили до поранень людей та значних пошкоджень пасажирського термінала.

Попередні удари по аеропорту були 12 та 14 березня і 28 лютого. Унаслідок цього постраждали кілька працівників летовища, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

До слова, на початку березня три американські винищувачі F-15 були збиті над Кувейтом внаслідок інциденту з «дружнім вогнем».

До слова, президент України Володимир Зеленський 4 березня провів низку телефонних розмов із лідерами країн, зокрема зі спадкоємним принцом Держави Кувейт шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом. Головною темою переговорів став захист цивільного населення від масованих ударів іранськими дронами та ракетами, які останніми днями атакували регіон.