Байден прибув до Канади, де обговорить підтримку України (відео)

Байден зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон і прем’єр-міністром Джастіном Трюдо

Президент США Джо Байден прибув до Канади, де впродовж двох днів проведе ряд зустрічей, у ході яких обговорюватимуться питання двосторонньої взаємодії, а також війна Росії проти України. Про це пише «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час подорожі Байден зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон, а також прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Welcoming party:

Mary Simon Governor General of Canada, Whit Fraser, Chrystia Freeland, Mélanie Joly, Mona Fortier, Robert Oliphant, Maninder Sidhu

US Ambassador David Cohen, and Canada’s US Ambassador Kirsten Hillman. pic.twitter.com/TT3mOFv4Jq — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) March 23, 2023

Основні офіційні заходи у межах візиту відбудуться 24 березня. Зокрема, вранці п’ятниці пройдуть переговори Байдена та Трюдо у форматі тет-а-тет, а також у складі розширених делегацій. Крім того, президент США виступить зі зверненням перед парламентом Канади. Після цього очікується спільна пресконференція глав двох держав.

The Bidens and Trudeaus are having a private at Rideau Cottage. Before Biden arrived, Trudeau said this reminded him of the early pandemic days when media gathered outside Rideau Cottage almost every day for a press conference. Biden joked “we’re staying” pic.twitter.com/yuRspw8e4X Будь ласка, читайте текст після реклами March 24, 2023

Нагадаємо, що 23 березня глава Білого дому Джо Байден розпочав свій перший на посту президента США візит до Канади.

Раніше повідомлялося, що Канада вирішила надати Україні ще 8 тис. снарядів для гаубиць та 12 ракет для ППО.

Також, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.

Окрім цього, очільник канадського уряду зробив чудовий «подарунок» для держави-агресорки і заявив, що Канада запроваджує новий раунд нищівних санкцій.