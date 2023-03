Байден прибув до Канади, де обговорить підтримку України (відео)

Президент США Джо Байден прибув до Канади, де впродовж двох днів проведе ряд зустрічей, у ході яких обговорюватимуться питання двосторонньої взаємодії, а також війна Росії проти України. Про це пише «Укрінформ».

Під час подорожі Байден зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон, а також прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Основні офіційні заходи у межах візиту відбудуться 24 березня. Зокрема, вранці п’ятниці пройдуть переговори Байдена та Трюдо у форматі тет-а-тет, а також у складі розширених делегацій. Крім того, президент США виступить зі зверненням перед парламентом Канади. Після цього очікується спільна пресконференція глав двох держав.

The Bidens and Trudeaus are having a private at Rideau Cottage. Before Biden arrived, Trudeau said this reminded him of the early pandemic days when media gathered outside Rideau Cottage almost every day for a press conference. Biden joked “we’re staying” pic.twitter.com/yuRspw8e4X