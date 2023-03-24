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Байден прибув до Канади, де обговорить підтримку України (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден прибув до Канади, де обговорить підтримку України (відео)
фото: скріншот відео

Байден зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон і прем’єр-міністром Джастіном Трюдо

Президент США Джо Байден прибув до Канади, де впродовж двох днів проведе ряд зустрічей, у ході яких обговорюватимуться питання двосторонньої взаємодії, а також війна Росії проти України. Про це пише «Укрінформ».

Під час подорожі Байден зустрінеться з генерал-губернаторкою Канади Мері Сімон, а також прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Основні офіційні заходи у межах візиту відбудуться 24 березня. Зокрема, вранці п’ятниці пройдуть переговори Байдена та Трюдо у форматі тет-а-тет, а також у складі розширених делегацій. Крім того, президент США виступить зі зверненням перед парламентом Канади. Після цього очікується спільна пресконференція глав двох держав.

Нагадаємо, що 23 березня глава Білого дому Джо Байден розпочав свій перший на посту президента США візит до Канади.

Раніше повідомлялося, що Канада вирішила надати Україні ще 8 тис. снарядів для гаубиць та 12 ракет для ППО.

Також, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.

Окрім цього, очільник канадського уряду зробив чудовий «подарунок» для держави-агресорки і заявив, що Канада запроваджує новий раунд нищівних санкцій

Теги: США Джозеф Байден Канада Джастін Трюдо

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