Президент США очікує на різний розвиток подій під час зустрічі з Путіним: подробиці

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Розмова з Путіним може бути як хорошою, так і поганою, вважає глава Білого дому
Скріншот The White House

Основною метою зустрічі на Алясці американський лідер називає припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, зазначивши, що вони можуть завершитися як успіхом, так і поразкою. Про це, як пише «Главком», політик повідомив під час пресконференції в Білому домі,

Головною метою зустрічі на Алясці 15 серпня американський лідер називає припинення війни та об’єднання лідерів Росії й України за одним столом переговорів.

Трамп не виключає, що, на його думку, зустріч із Путіним «буде хорошою, але може бути й поганою».

«Я тут з однієї причини – припинити війну, яку хтось інший розпочав», - сказав він журналістам, додавши, що збирається посадити Путіна та Зеленського в одну кімнату, аби питання війни було вирішено.

Трамп також підтвердив, що перед зустріччю із Путіним він поговорить з європейськими лідерами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що РФ нібито могла б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але, за його словами, російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також «Главком» писав, що український лідер Володимир Зеленський не буде присутнім на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

«Він не братиме у них участі», – відповів Трамп журналістам.

Також Трамп заявив, що зможе сказати, чи можна укласти угоду, «ймовірно, протягом перших двох хвилин» своєї зустрічі з Володимиром Путіним, а після зустрічі на Алясці може припинити свою участь у переговорах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

