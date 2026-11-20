Шарль Леклер: Нарешті зустріти Б'янку, тримати її на руках – це просто особливий момент

28-річний пілот «Феррарі» Шарль Леклер зворушливо розповів про народження доньки Б'янки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Everything Formula.

«Всі почуваються неймовірно! Це такий особливий момент. Я впевнений, що цю мить я пам'ятатиму завжди. Ми з Александрою мріяли про це, і, звичайно ж, нарешті зустріти Б'янку, тримати її на руках – це просто особливий момент. Потрібно пережити це, щоб справді зрозуміти емоції, які тебе переповнюють. Александра почувається дуже-дуже добре, Б'янка теж», – заявив Леклер.

Леклер та його дружина Александра вперше стали батьками 3 листопада 2026 року.

Нагадаємо, Формула-1 та Lego оголосили про новий проєкт, в рамках якої буде створена колекцію, у якій вперше кожен пілот «Королівських перегонів» буде представлений у вигляді фігурки, а також з'являться версії машин усіх 11 команд.

«З самого початку нашого партнерства Формула-1 і Lego об'єднали нашу спільну пристрасть до інновацій, технологій і творчості, щоб створити нові способи для вболівальників різного віку насолоджуватися цим спортом.

Бачити всіх 22 пілотів, відтворених у вигляді міні-фігурок Lego, – блискучий приклад того, що робить це партнерство таким веселим для вболівальників, яких чекає перша гонка Lego у Лас-Вегасі, де у нас є кілька сюрпризів», – заявила комерційна директорка Формули-1 Емілі Празер.