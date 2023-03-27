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Північна Корея запустила дві ракети у бік Японського моря

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Північна Корея запустила дві ракети у бік Японського моря
Запуски ракет здійснено з провінції Північний Хванхе
фото з відкритих джерел

Ракети впали в море

У понеділок, 27 березня, вранці Північна Корея здійснила пуски двох балістичних ракет малої дальності у бік Японського моря. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Військові заявили, що зафіксували запуски з провінції Північний Хванхе на півночі КНДР.

Ракети пролетіли приблизно 370 кілометрів і впали в море.

Нагадаємо, КНДР проводила пуски ракет минулого тижня, коли Південна Корея та Сполучені Штати розпочали військові навчання з десантування «Подвійний дракон».

Цього тижня США планують відправити до Південної Кореї атомний авіаносець класу «Німіц» для проведення спільних навчань ВМС.

На тлі наймасштабніших за останні п’ять років спільних військових навчань США та Південної Кореї, Північна Корея вирішила зімітувати ядерну контратаку

КНДР заявила про проведення випробування нового підводного ударного безпілотника, який може нести ядерну зброю.

Теги: США Південна Корея ракета Північна Корея

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