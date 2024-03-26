Повітряні Сили застерігають про загрозу застосування безпілотників на Сумщині та Харківщині

Є інформація про атаку «Шахедів»

У Харкові пролунав вибух, є інформація про атаку «Шахедів». Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.

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«У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують «шехеди». Будьте обережні», – йдеться у повідомленні.

Також Повітряні Сили застерігають про загрозу застосування безпілотників на Сумщині та Харківщині.

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«Сумська, Харківська - загроза застосування ударних БпЛА!», – йдеться у повідомленні.

Станом на 00:59 повітряну тривогу оголошено в трьох областях: Сумській, Харківській, Луганській та в Криму.