У Харкові пролунав вибух
Є інформація про атаку «Шахедів»
У Харкові пролунав вибух, є інформація про атаку «Шахедів». Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов у Телеграмі.
«У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують «шехеди». Будьте обережні», – йдеться у повідомленні.
Також Повітряні Сили застерігають про загрозу застосування безпілотників на Сумщині та Харківщині.
«Сумська, Харківська - загроза застосування ударних БпЛА!», – йдеться у повідомленні.
Станом на 00:59 повітряну тривогу оголошено в трьох областях: Сумській, Харківській, Луганській та в Криму.
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