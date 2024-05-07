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Поколінню Путіна пора йти зі сцени, але його наступники не готові – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поколінню Путіна пора йти зі сцени, але його наступники не готові – Politico
Путін традиційно дотримується двох моделей управління: з одного боку, він спирається на стару гвардію довірених друзів, з іншого боку, він використовує лояльних технократів
фото: росЗМІ

Раніше Кремль зазвичай вибирав кандидатів, яких вважав легко контрольованими, а не обов'язково кваліфікованими

Інавгурація російського диктатора Володимира Путіна буде схожа на День бабака для РФ. Згідно з традиціями і російським законодавством, приведення до присяги нового президента тягне за собою перестановки в уряді, що може пролити рідкісне світло на душевний стан Путіна перед черговим шестирічним терміном. Про це пише Politico.

Як пише видання, війна з Україною триває вже третій рік, і Путін не демонструє жодних ознак того, що хоче згорнути зі свого нинішнього шляху руйнування Києва, репресій усередині країни й антагонізму щодо Заходу.

«Головна мета для Путіна – виробляти більше зброї, зберігати стабільність економіки, захищати її від санкцій і стримувати інфляцію... Не варто очікувати перегляду цієї політики», – зазначила голова аналітичної компанії R.Politik Тетяна Станова.

Ступінь, якою Путін перегляне склад тих, кому доручено реалізувати цю програму, дасть змогу зрозуміти, наскільки він готовий відмовитися від старих звичок, щоб забезпечити майбутнє свого режиму.

«Поколінню Путіна пора йти зі сцени, але їхні наступники не готові... Система зіткнулася із серйозною проблемою, і ми побачимо, наскільки вона здатна її вирішити чи просто потягне час», – йдеться у статті.

«Якщо Путін хоче зберегти свою систему, йому потрібно її змінювати», – погодився  політолог Аббас Галлямов.

Він вказав на нещодавній шокуючий арешт заступника міністра оборони Тимура Іванова за отримання хабара, який багато хто розцінив як атаку на Шойгу і як можливий сигнал того, що Путін готовий «похитнути основи системи».

Це було б великим відступом від колишнього порядку речей, який дозволив Шойгу зберегти посаду глави оборонного відомства, незважаючи на повільний прогрес в Україні та скандальну спробу заколоту, здійснену Євгеном Пригожиним.

Минулими роками Кремль зазвичай вибирав кандидатів, яких вважав легко контрольованими, а не обов'язково кваліфікованими для цієї роботи, залучаючи нових рекрутів з-поміж колишніх охоронців Путіна або молодших родичів тих, хто входить до близького кола президента.

У цьому контексті Дмитра Патрушева, нинішнього міністра сільського господарства і сина 72-річного секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, було названо людиною, яка може отримати підвищення під час майбутніх перестановок.

Це означало б перемогу яструбиного блоку правоохоронних органів Росії, каже Галлямов.

Микола Петров із Chatham House додав, що такі призначення – це ще й спосіб для Путіна тримати їхніх батьків «на повідку».

Політологиня Станова каже, що сюрпризи можуть полягати і в тому, що на політичні посади будуть призначені поки що невідомі «молоді яструби» з військовим минулим в Україні.

На її думку, будь-які зміни, які здійснить Путін, будуть, найімовірніше, обмеженими і швидкими, щоб «гарантувати, що високопоставлені чиновники продовжуватимуть працювати без збоїв».

За словами консультанта Chatham House Миколи Петрова, Путін традиційно дотримується двох моделей управління.

З одного боку, він спирається на стару гвардію довірених друзів і знайомих, як-от міністр оборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров, останній з яких обіймає свою посаду вже два десятиліття.

З іншого боку, він використовує лояльних технократів, таких як прем'єр-міністр Михайло Мішустін і глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна, щоб утримати економіку країни на плаву.

Але такий спосіб ведення справ здається дедалі більш неспроможним, оскільки деяким із найбільш довірених поплічників Путіна вже за сімдесят.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, у Росії пройде п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна. Церемонія відбудеться опівдні у Великому Кремлівському палаці. Так само сьогодні уряд Росії піде у відставку.

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Теги: путін інавгурація

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