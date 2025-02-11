Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID
Аналітики вважають, що ліквідація USAID підірве глобальну конкуренцію США з Китаєм у довгостроковій перспективі
фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Видання пише, що китайські чиновники звернулися до уряду Непалу, щоб заповнити прогалини USAID власним фінансуванням

Китай хоче заповнити прогалини у фінансуванні низки країн, які виникли через призупинення роботи USAID. Це може розширити вплив Пекіна у всьому світі. Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що китайські чиновники звернулися до уряду Непалу, щоб заповнити прогалини USAID власним фінансуванням. Влада на Островах Кука – стратегічно важливому ланцюзі островів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні – теж очікує, що виведення USAID з регіону забезпечить нові можливості для Китаю.

У Колумбії, яка отримала близько $385 млн від USAID у 2024 році, неурядові організації також кажуть, що китайський уряд зацікавлений у виділенні грошей для країни.

Аналітики вважають, що ліквідація USAID підірве глобальну конкуренцію США з Китаєм у довгостроковій перспективі.

«Китай уже звертається до партнерів. Вони заповнять порожнечу в таких місцях, як Камбоджа та Непал, і це лише ті місця, про які ми знаємо», – сказав Франциско Бенкосме, який був керівником політики USAID щодо Китаю під час адміністрації Байдена.

Представник республіканців Майкл Соболік, який досліджує Китай, сказав, що USAID було альтернативою для країн, що розвиваються та шукають зовнішніх інвесторів для розвитку інфраструктури та телекомунікацій. USAID також допомогло ЗМІ в Африці, Південно-Східній Азії та в інших країнах, де поширені контрольовані Китаєм ЗМІ.

Згідно з тристорінковим документом, який є у журналістів, демократи з Комітету зі справ Китаю при Палаті представників США будуть намагатися донести адміністрації Трампа, що ліквідація USAID стане перемогою Китаю.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про зупинення допомоги іншим країнам. 3 лютого чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних.

Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який очолює DOGE. Саме він переконав Трампа у необхідності припинити роботу агентства.

До слова, у Вашингтоні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість працівників.

Водночас глава нового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.

Читайте також:

Теги: Адміністрація Президента Китай Непал Ілон Маск влада Камбоджа Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контроль за виконанням завдання здійснюватиме особисто начальник КМВА
Столична влада планує збільшити кількість світлофорів, які працюватимуть без світла
14 сiчня, 09:06
ЗМІ: Загальні витрати Росії на війну «набагато перевищують» офіційні бюджетні витрати
Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку
15 сiчня, 12:30
Після припинення транзиту російського газу територією України у Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду
Придністров'я активно шукає способи відновлення постачання газу – ISW
21 сiчня, 06:52
Головні новини ночі проти 26 січня
Атака дронів на Рязанський НПЗ, побиття підлітка у Києві: головне за ніч
26 сiчня, 06:01
Трамп готовий до зустрічі із Сі Цзіньпіном
Трамп анонсував «дзвінки та зустрічі» із Сі Цзіньпіном
21 сiчня, 08:25
Рютте зідзвонився з Рубіо
Генсек НАТО назвав пріоритети спільної роботи з новим держсекретарем США
22 сiчня, 22:03
Білий дім скасував замороження федеральних програм допомоги – ЗМІ
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
29 сiчня, 21:00
Отримати китайські товари у США стане складніше
Пошта США зупиняє прийом посилок з Китаю
5 лютого, 10:01
Володимир Зеленський під час інтерв'ю
Зеленський пояснив, що втратить Україна, якщо проведе зараз вибори
9 лютого, 22:02

Політика

Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
Суд над Ніно Катамадзе. До чого доборолася грузинська опозиція
Суд над Ніно Катамадзе. До чого доборолася грузинська опозиція
Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID
Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID
КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси – Yonhap
КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси – Yonhap
Зеленський запропонує Путіну «обмін» Курщини на окуповані території України
Зеленський запропонує Путіну «обмін» Курщини на окуповані території України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
15K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
7662
Росія атакувала газову інфраструктуру України
7082
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
6419
Начальник Львівської ОВА звернувся до поліції через шахраїв

Новини

Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Сьогодні, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:14

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua