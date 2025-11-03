Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю

Бессент: Ми вийдемо з-під того «меча», який китайці тримають над нами та над усім світом

Міністр фінансів США Скотт Бессент зауважив, що Вашингтон не прагне повної економічної ізоляції від Китаю, але хоче зменшити ризики

Сполучені Штати планують протягом найближчих одного-двох років усунути залежність від постачання рідкісноземельних мінералів із Китаю, якого вони вважають нестійким партнером у низці важливих секторів. Про це в ефірі CNN заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує «Главком».

За словами Бессента, Пекін протягом 25-30 років цілеспрямовано розробляв стратегію, щоб поставити світовий ринок у залежність від своїх рідкісноземельних ресурсів, тоді як США у цей час не діяли.

Міністр Бессент запевнив, що нинішня американська адміністрація з надзвичайною швидкістю працюватиме над вирішенням цієї проблеми протягом наступного року-двох. Він підкреслив: «Ми вийдемо з-під того «меча», який китайці тримають над нами та над усім світом».

Цього разу Сполучені Штати залучили до співпраці міжнародних союзників. За його словами, західні та азійські демократії, а також Індія, приєднаються до ініціативи створення власних, незалежних ланцюгів постачання.

Міністр фінансів додав, що Вашингтон не прагне повної економічної ізоляції від Китаю, проте головна мета – зменшити ризики.

Раніше США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном була успішною. На думку американського президента, їхня взаємодія «призведе до вічного миру».

Як відомо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей».

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.