Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю
Бессент: Ми вийдемо з-під того «меча», який китайці тримають над нами та над усім світом
фото: Х/Treasury Secretary Scott Bessent

Міністр фінансів США Скотт Бессент зауважив, що Вашингтон не прагне повної економічної ізоляції від Китаю, але хоче зменшити ризики

Сполучені Штати планують протягом найближчих одного-двох років усунути залежність від постачання рідкісноземельних мінералів із Китаю, якого вони вважають нестійким партнером у низці важливих секторів. Про це в ефірі CNN заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, інформує «Главком».

За словами Бессента, Пекін протягом 25-30 років цілеспрямовано розробляв стратегію, щоб поставити світовий ринок у залежність від своїх рідкісноземельних ресурсів, тоді як США у цей час не діяли.

Міністр Бессент запевнив, що нинішня американська адміністрація з надзвичайною швидкістю працюватиме над вирішенням цієї проблеми протягом наступного року-двох. Він підкреслив: «Ми вийдемо з-під того «меча», який китайці тримають над нами та над усім світом».

Цього разу Сполучені Штати залучили до співпраці міжнародних союзників. За його словами, західні та азійські демократії, а також Індія, приєднаються до ініціативи створення власних, незалежних ланцюгів постачання.

Міністр фінансів додав, що Вашингтон не прагне повної економічної ізоляції від Китаю, проте головна мета – зменшити ризики.

Раніше США та Китай погодилися створити нові канали зв’язку між своїми військовими, щоб запобігати конфліктам і знижувати напруження у разі виникнення суперечок. Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном була успішною. На думку американського президента, їхня взаємодія «призведе до вічного миру».

Як відомо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели важливі торговельні переговори в Пусані, Південна Корея. Зустріч тривала одну годину 40 хвилин.

Трамп на початку зустрічі підкреслив, що для нього «велика честь» бути з Сі. Він заявив: «Ми проведемо деякі обговорення, і я думаю, що ми вже домовилися про багато речей». 

Своєю чергою Сі Цзіньпін зазначив, що «ми не завжди мали спільну думку, і це нормально», додавши, що йому приємно зустрітися з Трампом. Китайський лідер підкреслив, що для великих економічних держав є нормальним виникнення тертя, але зазначив, що Китай та США повинні бути партнерами та друзями.

Китайський лідер Сі Цзіньпін підкреслив важливість спільної роботи для досягнення стабільності та процвітання в глобальному контексті. Також Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні.

Теги: Китай США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антоніу Гутерреш виступає проти відновлення випробувань ядерної зброї
Генсек ООН розкритикував Трампа через заяву про ядерну зброю
31 жовтня, 09:49
Трамп розповів, чому зустріч із лідером КНДР не відбулася
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
30 жовтня, 13:07
Трамп: Я не маю наміру називати її своїм ім’ям – це було фейковими новинами
Трамп спростував чутки про намір назвати нову бальну залу у Білому домі своїм ім’ям
26 жовтня, 06:58
Дві країни зображені у вигляді спортсменів, що боряться за м'яч
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
24 жовтня, 08:58
Зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
23 жовтня, 21:26
За словами Путіна, саміт в угорській столиці був запропонований американською стороною
Російський диктатор заявив, що зустріч з Трампом перенесено
23 жовтня, 19:09
Перший випадок ВІЛ-2 виявлено в провінції Сичуань
У Китаї вперше виявлено випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2
22 жовтня, 16:19
Трамп пропонує запровадити тариф на російську нафту для Китаю
The Telegraph: Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься коштом Китаю
16 жовтня, 17:47
Трамп пропонує заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією до США
Вашингтон готує заборону китайським авіакомпаніям літати у США над Росією – Reuters
10 жовтня, 12:28

Політика

Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
Трамп не вважає імміграційні рейди в США жорстокими, бо людей потрібно вивозити
Трамп не вважає імміграційні рейди в США жорстокими, бо людей потрібно вивозити
Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю
Бессент: США працюватимуть над зниженням залежності від рідкісноземельних мінералів з Китаю
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
Міністр енергетики США розкрив деталі про випробування ядерної зброї
Міністр енергетики США розкрив деталі про випробування ядерної зброї
Вучич: Сербія хоче боєприпаси європейським країнам, навіть якщо їх отримає Україна
Вучич: Сербія хоче боєприпаси європейським країнам, навіть якщо їх отримає Україна

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua