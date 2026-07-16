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Єврокомісар назвав умову, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Єврокомісар назвав умову, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів
Глибокі удари ЗСУ можуть змусити Путіна до переговорів
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

У Брюсселі вважають, що саме успіхи України на полі бою можуть змусити Кремль відмовитися від своїх воєнних планів

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що успішні удари України по військових і стратегічних об'єктах Росії можуть стати вирішальним фактором, який змусить Кремль погодитися на справжні мирні переговори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Кубілюс високо оцінив результати глибоких ударів Сил оборони України по території РФ, зазначивши, що вони суттєво змінили ситуацію. «Вражає те, чого Україні вдалося досягти за останні півроку завдяки глибоким ударам», – сказав єврокомісар.

На його думку, такі дії мають продемонструвати російському керівництву, що досягти поставлених на початку війни цілей уже не вдасться.

«Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення – що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях, і саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир», – наголосив Кубілюс.

Він також звернув увагу, що останні українські операції проти російського флоту та енергетичної інфраструктури суттєво посилили переговорні позиції Києва.

Крім цього, Європейський Союз готує масштабну фінансову підтримку України. За словами Кубілюса, загальний обсяг кредитної допомоги може сягнути €90 млрд, з яких близько €60 млрд планують спрямувати на оборонні потреби.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавнього візиту до Києва оголосила про нові домовленості з Україною щодо розвитку виробництва безпілотників і посилення оборонної співпраці.

До слова, Туреччина виступила з новою ініціативою щодо припинення війни між Україною та Росією. Анкара пропонує сторонам запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох ключових сферах, якщо повного припинення вогню наразі досягти неможливо.

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Теги: Європейський Союз Україна переговори росія війна

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