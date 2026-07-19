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Боєць Азова пояснив, чому воювати доведеться усім

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Боєць Азова пояснив, чому воювати доведеться усім
За словами Тіра, українські військові вже стикаються в боях із людьми, яких окупанти мобілізували на захоплених українських територіях
фото: скріншот із відео

«Воювати будуть усі – рано чи пізно. Питання лише в тому, на якій стороні», – наголосив Тір

Війна рано чи пізно торкнеться кожного українця. Вибір полягає не в тому, воювати чи ні, а в тому, на чиєму боці доведеться це робити. Як інформує «Главком», таку думку у інтерв’ю висловив командир 1-го взводу 3-ї роти 1-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» із позивним Тір.

«Усі мої близькі вже у війську. Або вже не можуть служити через важкі поранення чи стан здоров'я. Але я хочу сказати одне: воювати будуть усі – рано чи пізно. Питання лише в тому, на якій стороні», – наголосив він.

За словами Тіра, українські військові вже стикаються в боях із людьми, яких окупанти мобілізували на захоплених українських територіях після початку повномасштабного вторгнення.

«Подивіться на окуповані території. Хлопці звідти вже приходять штурмувати наші позиції. Ми їх знищуємо так само, як і тих, хто прийшов із Росії», – сказав він.

Військовий підкреслив, що саме тому, на його думку, кожен має усвідомлювати наслідки власного вибору.

«Ви будете воювати або на нашій стороні, або на стороні противника. Воювати доведеться в будь-якому разі», – заявив боєць.

Тір також відповів на запитання, заради чого продовжує боротьбу.

«Я воюю, щоб мій син не воював», – сказав захисник.

Раніше начштабу Російського добровольчого корпусу пояснив, чому не вірить у наближення миру. Олександр Фортуна вважає, що війна залишається головною запорукою збереження влади Володимира Путіна, тому говорити про реальну перспективу мирних переговорів поки що немає підстав.

Нагадаємо, Кремль назвав головну умову для завершення війни. Щоб війна завершилася, Україна має вивести війська з регіонів, які стали частиною Росії, та офіційно визнати їх російськими.

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Теги: окупанти війна військові Україна окуповані території поранення

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