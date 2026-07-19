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Зеленський анонсував рішення щодо армії та стратегії війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський анонсував рішення щодо армії та стратегії війни
Глава держави анонсував проведення «ключових розмов» та запевнив, що Україна обов’язково досягне поставлених цілей
фото: Офіс президента

Президент провів зустрічі з досвідченими військовими командирами, щоб оцінити ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з низкою досвідчених військових командирів для обговорення поточної ситуації на фронті та подальшої стратегії ведення війни. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному зверненні, інформує «Главком».

За словами президента, доповіді щодо поточної ситуації на конкретних напрямках та загального перебігу бойових дій представили відомі в армійських колах командири – Михайло Драпатий, Володимир Горбатюк та Олег Апостол.

Головною метою цих консультацій є формування ефективного плану дій, який змусить країну-агресора піти на мирні умови, що задовольнять Україну.

Зеленський наголосив на важливості бачення ситуації безпосередньо тими, хто керує військами на місцях:

«Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою. Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України».

Глава держави також анонсував проведення завтра «ключових розмов» та запевнив, що Україна обов’язково досягне поставлених цілей.

Нагадаємо, напередодні Зеленський повідомив про особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Крім того, глава держави мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. 

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Михайло Драпатий Олег Апостол

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