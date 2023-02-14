Польща розпочала декомунізацію у МЗС

Із польського МЗС звільнено всіх випускників Московського інституту

У Польщі з міністерства закордонних справ звільнили всіх чиновників, які навчалися у Московському державному інституті міжнародних відносин. Про це повідомив очільник відомства Збіґнєв Рау, передає Gazeta Polska.

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Рау зазначив, що цей виш «був інвестицією в діяльність російського імперіалізму» і «частиною радянської м'якої сили».

Міністр наголосив, що випускники цього вишу «мали служити державному розуму Російської імперії».

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«Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації у широкому розумінні», – підсумував очільник відомства.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз розчарував Польщу новими санкціями проти РФ.

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Також Дуда пояснив, що означатиме напад Росії на Польщу.