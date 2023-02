Польща отримала американські безпілотники, які раніше пропонувалися Україні (фото)

До Польщі прибули безпілотники MQ-9A Reaper*, орендовані у США. Ці дрони проводитимуть розвідку на кордоні з Білоруссю та Росією. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

Чиновник зазначив, що дрони MQ-9A Reaper були орендовані у США в межах «термінової оперативної потреби». Безпілотники використовуватимуть військово-повітряні сили країни, зокрема для розвідки на східному кордоні Польщі.

У майбутньому країна може отримати власні дрони, які не доведеться орендувати.

Do Polski🇵🇱 dostarczone zostały drony MQ-9A Reaper klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance), wyleasingowane od USA🇺🇸 w ramach pilnej potrzeby operacyjnej. Będą one służyć w 🇵🇱Siłach Powietrznych, prowadząc rozpoznanie m. in. na naszej wschodniej granicy. pic.twitter.com/eWunUzxhmG