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Польща отримала американські безпілотники, які раніше пропонувалися Україні (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща отримала американські безпілотники, які раніше пропонувалися Україні (фото)
Такий вигляд мають БпЛА моделі MQ-9 Reaper
Фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Польські військові використовуватимуть дрони для розвідки на східному кордоні Польщі

До Польщі прибули безпілотники MQ-9A Reaper*, орендовані у США. Ці дрони проводитимуть розвідку на кордоні з Білоруссю та Росією. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

Чиновник зазначив, що дрони MQ-9A Reaper були орендовані у США в межах «термінової оперативної потреби». Безпілотники використовуватимуть військово-повітряні сили країни, зокрема для розвідки на східному кордоні Польщі.

У майбутньому країна може отримати власні дрони, які не доведеться орендувати.

*MQ-9 Reaper – це розвідувально-ударні дрони з розмахом крил 20 м та максимальною злітною вагою понад 4,7 кг.

Безпілотники мають турбогвинтові двигуни, що дозволяють розвивати швидкість у понад 445 км на годину, а максимальна тривалість польоту – приблизно 27 годин.

Дрон може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу повітря-земля, корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.

Нагадаємо, Байден з 20 по 22 лютого відвідає з робочим візитом Польщу, де зробить важливу заяву щодо України.

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Раніше під час звернення до Конгресу Байден заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.

До слова, під час брифінгу Кірбі також висловив припущення США щодо того, коли розпочнеться великий наступ росіян на українські території.

Крім того, він повідомив, які країни можуть надати Україні бойові літаки та проводити для них навчання пілотів.

Теги: військові Польща США зброя

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