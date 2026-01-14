Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва скликає комісію нацбезпеки через кулі з Білорусі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Литва скликає комісію нацбезпеки через кулі з Білорусі
Литва скликає комісію через контрабандні кулі
фото: LRT

Йдеться про контрабандні метеокулі та безпеку морської інфраструктури

Комісія з національної безпеки Литви у середу проведе засідання через ситуацію з метеокулями, які запускають з території Білорусі, а також для обговорення безпеки морської та транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника прем’єр-міністерки Литви Ігнаса Альгірдаса Добровольскаса.

За його словами, питання запуску повітряних куль з контрабандою з території Білорусі залишатиметься на порядку денному доти, доки ситуацію не вдасться повністю врегулювати.

«На засіданні Комісії з національної безпеки знову буде обговорюватися ситуація з Білоруссю – те, що стосується куль з контрабандою: де ми просунулися, що ще потрібно, що вже реалізовано» – заявив Добровольскас.

Він також зазначив, що члени комісії планують обговорити проблему вантажівок, які досі перебувають на території Білорусі.

Крім того, на засіданні порушать питання недавніх інцидентів у Балтійському морі, під час яких були пошкоджені підводні кабелі зв’язку, а також загальну безпеку транспортної інфраструктури.

За даними Служби охорони державного кордону Литви, у 2025 році було перехоплено 635 вантажів сигарет, переправлених з Білорусі до Литви за допомогою повітряних куль. У 2024 році таких вантажів було 226, у 2023 році – кілька, а у 2022 році не зафіксовано жодного.

Також зазначається, що запущені з Білорусі кулі минулого року призвели до порушення роботи понад 300 авіарейсів, вплинули на 47 тисяч пасажирів і змусили аеропорти закриватися загалом майже на 60 годин.

Раніше майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво. Поліцейські та прикордонники виявили повітряні кулі з вантажем сигарет, а також самі пакунки і GPS-пристрої для визначення місцезнаходження.

Більшість контрабанди службовці знайшли в Підляському воєводстві. Чотири випадки незаконного перетину кордону зафіксували у Люблінському воєводстві. Повітряні кулі летіли навіть на висоті 9 тисяч метрів

Читайте також:

Теги: Білорусь контрабанда Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політичні в'язні з Білорусі, помилувані Лукашенком. Марія Колесникова, Віктор Бабарико, Олександр Федута, Володимир Лабкович на пресконференції 14 грудня 2025 року
США розіграли білоруську карту проти РФ
15 грудня, 2025, 15:11
Політичних в'язнів вдалося завдяки посередництву з боку Сполучених Штатів
Німеччина прийме звільнених білоруських опозиціонерів Колеснікову та Бабарика
15 грудня, 2025, 07:52
Верховна Рада пропонує відновити повну заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях
Верховна Рада закликала заборонити участь спортсменів РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях
18 грудня, 2025, 14:06
Гуманітарна операція стала можливою завдяки злагодженій співпраці української сторони з міжнародними партнерами
Понад 100 звільнених білоруських політв'язнів прибули до Польщі та Литви
19 грудня, 2025, 20:47
Українські виробники молока втрачають позиції на узбецькому ринку
Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь
25 грудня, 2025, 08:43
Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що російська ракета заступила на бойове чергування
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
26 грудня, 2025, 20:59
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
28 грудня, 2025, 07:16
Країна готує додаткові заходи контролю експорту товарів підвищеного ризику
Литва продовжила заборону на транзит товарів подвійного призначення до РФ
30 грудня, 2025, 09:32
США домовилися з Лукашенком про звільнення понад 250 політв’язнів завдякb лікам для схуднення
Переговори США з Лукашенком несподівано перейшли на тему схуднення
24 грудня, 2025, 12:46

Політика

Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з Путіним: деталі
Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з Путіним: деталі
Литва скликає комісію нацбезпеки через кулі з Білорусі
Литва скликає комісію нацбезпеки через кулі з Білорусі
Адміністрація Трампа попросила Європу поділитись розвідданими про цілі в Ірані – WP
Адміністрація Трампа попросила Європу поділитись розвідданими про цілі в Ірані – WP
ЄС обирає спецпредставника для переговорів з Росією – Politico
ЄС обирає спецпредставника для переговорів з Росією – Politico
Трамп пригрозив прем’єру Гренландії за бажання залишитися з Данією
Трамп пригрозив прем’єру Гренландії за бажання залишитися з Данією
США ініціювали арешт десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою
США ініціювали арешт десятків нафтових танкерів, пов'язаних з Венесуелою

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua