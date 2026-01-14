Литва скликає комісію нацбезпеки через кулі з Білорусі

Йдеться про контрабандні метеокулі та безпеку морської інфраструктури

Комісія з національної безпеки Литви у середу проведе засідання через ситуацію з метеокулями, які запускають з території Білорусі, а також для обговорення безпеки морської та транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника прем’єр-міністерки Литви Ігнаса Альгірдаса Добровольскаса.

За його словами, питання запуску повітряних куль з контрабандою з території Білорусі залишатиметься на порядку денному доти, доки ситуацію не вдасться повністю врегулювати.

«На засіданні Комісії з національної безпеки знову буде обговорюватися ситуація з Білоруссю – те, що стосується куль з контрабандою: де ми просунулися, що ще потрібно, що вже реалізовано» – заявив Добровольскас.

Він також зазначив, що члени комісії планують обговорити проблему вантажівок, які досі перебувають на території Білорусі.

Крім того, на засіданні порушать питання недавніх інцидентів у Балтійському морі, під час яких були пошкоджені підводні кабелі зв’язку, а також загальну безпеку транспортної інфраструктури.

За даними Служби охорони державного кордону Литви, у 2025 році було перехоплено 635 вантажів сигарет, переправлених з Білорусі до Литви за допомогою повітряних куль. У 2024 році таких вантажів було 226, у 2023 році – кілька, а у 2022 році не зафіксовано жодного.

Також зазначається, що запущені з Білорусі кулі минулого року призвели до порушення роботи понад 300 авіарейсів, вплинули на 47 тисяч пасажирів і змусили аеропорти закриватися загалом майже на 60 годин.

Раніше майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво. Поліцейські та прикордонники виявили повітряні кулі з вантажем сигарет, а також самі пакунки і GPS-пристрої для визначення місцезнаходження.

Більшість контрабанди службовці знайшли в Підляському воєводстві. Чотири випадки незаконного перетину кордону зафіксували у Люблінському воєводстві. Повітряні кулі летіли навіть на висоті 9 тисяч метрів