Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
Російська уповноважена повідомила, що зустріч нібито відбулася за посередництва Білорусі
фото: Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна

Деталей про результати переговорів російська омбудсменка не надала

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що начебто провела в Білорусі переговори з представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російської посадовиці.

За словами Москалькової, зустріч нібито відбулася за посередництва Білорусі. Вона уточнила, що сторони, мовляв, обговорювали питання, пов’язані з долями військовополонених: можливість возз’єднання сімей, відвідування полонених, організацію передач посилок, а також налагодження обміну листами між бійцями та їхніми близькими.

Водночас жодних деталей про результати переговорів російська омбудсменка не надала. Допис зʼявився після масштабного обміну полоненими на День Незалежності України, внаслідок якого додому повернулися десятки захисників, серед них журналіст Дмитро Хилюк, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко тощо.

Раніше стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп погодився долучитися до процесу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Як повідомлялося, російський міністр каже, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав український народ з Днем Незалежності. Політик, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба».

Читайте також:

Теги: полон обмін полоненими Білорусь переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
19 серпня, 22:21
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ
18 серпня, 23:55
Американський президент вирішив негайно повернутися до Білого Дому
Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
16 серпня, 02:50
Українська розвідка постійно відстежує пересування та концентрацію російських сил у Білорусі
Росія відправила сотні військових на навчання до Білорусі – Демченко
11 серпня, 11:11
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
9 серпня, 22:37
Трамп збере у Білому домі лідерів Азербайджану та Вірменії
Дональд Трамп анонсував «історичний саміт миру»
8 серпня, 03:22
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, щоб полонені українці отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники
Зеленський підписав закон: родини загиблих у полоні військових отримають 15 млн грн
29 липня, 01:17
Полонений: якщо дадуть можливість – хлопці, здавайтеся
«Обнуляли в болото і потім в безвісти зниклі»: полонений розповів про службу в російський армії
28 липня, 16:06
Заневський є співробітником Федеральної служби безпеки РФ
Син ексначальника охорони Януковича отримав вирок за знущання з українки
28 липня, 10:30

Політика

Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
Німеччина пояснила, які гарантії безпеки потрібні Україні у разі обміну територіями
Франція викликала посла США через заяви про недостатню боротьбу з антисемітизмом
Франція викликала посла США через заяви про недостатню боротьбу з антисемітизмом
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
Лавров висунув цинічну умову «права на існування» України
Лавров висунув цинічну умову «права на існування» України
Келлог в День Незалежності України написав послання Трампу
Келлог в День Незалежності України написав послання Трампу
Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру
Не вказуйте президенту України, що робити – Сибіга відповів угорському міністру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
68K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
8992
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7225
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
4366
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua