Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі

Деталей про результати переговорів російська омбудсменка не надала

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що начебто провела в Білорусі переговори з представником Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис російської посадовиці.

За словами Москалькової, зустріч нібито відбулася за посередництва Білорусі. Вона уточнила, що сторони, мовляв, обговорювали питання, пов’язані з долями військовополонених: можливість возз’єднання сімей, відвідування полонених, організацію передач посилок, а також налагодження обміну листами між бійцями та їхніми близькими.

Водночас жодних деталей про результати переговорів російська омбудсменка не надала. Допис зʼявився після масштабного обміну полоненими на День Незалежності України, внаслідок якого додому повернулися десятки захисників, серед них журналіст Дмитро Хилюк, колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко тощо.

Раніше стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп погодився долучитися до процесу обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Як повідомлялося, російський міністр каже, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав український народ з Днем Незалежності. Політик, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба».