Білорусь збирається посилити військову співпрацю з Іраном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Білорусь збирається посилити військову співпрацю з Іраном
Лукашенко заявив, що Білорусь хоче виконати всі зобов’язання перед Іраном
фото: Белта

Самопроголошений президент Білорусі назвав владу Ірану своїми друзями

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що планує поглиблювати співпрацю з Іраном у всіх сферах, зокрема військовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

«Ви були й залишаєтеся нашими друзями. Ми прагнемо виконати всі наші зобов’язання, які взяли на себе перед Іраном. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ви приїхали до своїх друзів, і ви можете і повинні почуватися тут як друзі», – сказав Лукашенко під час переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Білоруський диктатор «передав вітання» духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї та нагадав про свої попередні візити до країни. «Ми готові обговорювати будь-які питання. У нас немає закритих тем, ми готові співпрацювати з питань, починаючи від забезпечення населення вашої країни продовольством і закінчуючи військово-технічною співпрацею», – каже білоруський диктатор.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про наймасштабніші санкції проти Ірану з 2018 року. Під обмеження потрапили понад 50 осіб, компаній і суден, пов’язаних із сином високопоставленого іранського чиновника.

Як повідомлялося, Іран координує зусилля з Росією та Китаєм, щоб не допустити поновлення санкцій з боку європейських країн у разі відновлення своєї ядерної програми. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що будь-які спроби Ірану відновити зруйновані ядерні об’єкти або створити нові призведуть до їхнього знищення.

До слова, делегація іранських фізиків-ядерників таємно їздила до Москви, щоб обговорити закупівлю матеріалів.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Іран

