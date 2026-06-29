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Польські євродепутати ініціювали обговорення «геноциду УПА» в Європарламенті

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Польські євродепутати ініціювали обговорення «геноциду УПА» в Європарламенті
Група в Європейському парламенті подала відповідний запит
фото з мережі

Депутати вимагають дебатів через «руйнування відносин» з боку Зеленського

Польські євродепутати звинуватили президента України у свідомому погіршенні двосторонніх відносин та ініціюють ухвалення резолюції щодо Волинської трагедії, пише «Главком».

Польська сторона має змінити підхід до відносин із Києвом на більш жорсткий та асертивний. Про це у своїй соцмережі X заявив депутат Європарламенту від польської опозиційної партії «Право і справедливість» Пйотр Мюллер.

За його словами, останні дії українського лідера є «черговим кроком, який руйнує польсько-українські відносини», причому попередні рішення офіційного Києва також були цілком свідомими.

«Сподіваюся, що цього разу весь польський політикум зрозуміє, що тут потрібна жорстка, асертивна політика. Допомагати, але й вимагати», – наголосив політик.

Ініціатива в Європарламенті

На тлі загострення політичного діалогу польська група в Європейському парламенті вже зробила перші юридичні кроки.

«Наша група в Європейському парламенті подала запит на проведення дебатів і ухвалення резолюції щодо вшанування пам'яті жертв геноциду, вчиненого УПА», – пояснив Мюллер.

Він підкреслив, що європейські взаємини мають базуватися виключно на історичній правді. Депутат також попередив українське керівництво, що нинішня лінія поведінки шкодить самому Києву.

«Українські політики повинні нарешті це зрозуміти. Зараз своєю поведінкою вони також завдають удару по довгострокових інтересах власної країни», – резюмував він.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв про свою готовність виступити посередником між Варшавою та Києвом, за умови, що обидві сторони виявлять таку готовність.

«Минуле має значення, але сьогодення є ще важливішим, особливо в умовах, коли триває жорстока війна Росії проти України», – підкреслив Науседа.

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Теги: Польща ОУН-УПА Волинська трагедія

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