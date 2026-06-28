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Зеленський подав до Ради законопроєкт про Пантеон видатних українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський подав до Ради законопроєкт про Пантеон видатних українців
Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроєкт
фото: Офіс президента України

Документ передбачає створення в Києві загальнонаціонального місця пам’яті для вшанування найвидатніших представників української нації

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон». Про це повідомляє «Главком» із посиалнням на спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Документ передбачає створення в Києві загальнонаціонального місця пам’яті українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації.

За словами Стефанчука, законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.

«Документ передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам’яті Українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації. Ініціатива ґрунтується на багатовіковій традиції українського націєтворення і державотворення та спрямована на відновлення історичної справедливості, збереження національної пам’яті, консолідацію суспільства навколо спільної історії, а також формування української національної та громадянської ідентичності», – зазначив спікер Верховної Ради.

Законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.

Нагадаємо, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи зі створення пантеону видатних українців.

До слова, Зеленський звернувся до народу в День Конституції України.

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Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський законопроєкт українці

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